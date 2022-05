Ngày 2-5, tin từ Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ngô Quyền đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Văn B. (67 tuổi, trú tại ngõ 14 Cầu Đất, phường Cầu Đất, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) và bàn giao cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng để điều tra, làm rõ vụ hiếp dâm 2 bé gái 8 và 13 tuổi.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, vào ngày 30-4, một người phụ nữ ở quận Lê Chân, TP Hải Phòng đến Công an phường Cầu Đất, quận Ngô Quyền trình báo về việc 2 con gái (1 cháu 13 tuổi, 1 cháu 8 tuổi) khi đến nhà bà nội ở ngõ 14 Cầu Đất tá túc đã bị ông Nguyễn Văn B. giở trò đồi bại.



Cũng theo người mẹ này, vào trưa 30-4, người mẹ phát hiện con mình (bé 8 tuổi) bị chảy máu ở bộ phận sinh dục nên đã tìm hiểu thì được 2 bé gái cho biết đã bị ông Nguyễn Văn B. xâm hại nhiều lần, trong thời gian dài tại nhà riêng.

Quá trình vào cuộc điều tra, Nguyễn Văn B. đã được mời lên cơ quan công an để điều tra, làm rõ vụ việc.

Được biết, bước đầu tại cơ quan công an, Nguyễn Văn B. đã thừa nhận toàn bộ hành vi đồi bại của mình.

Theo khai nhận của Nguyễn Văn B., đối tượng này đã hiếp dâm cháu gái 8 tuổi và còn cho biết đã thực hiện hành vi này ít nhất 3 lần với cháu bé 13 tuổi, chị gái của bé 8 tuổi.

Theo người dân trong ngõ 14 Cầu Đất, ông Nguyễn Văn B. đã bỏ vợ từ nhiều năm nay.