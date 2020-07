Ngày 25-7, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự công an TP Hà Nội cho biết đơn vị vừa bắt giữ Giàng Seo Diu (SN 2002, quê xã Pha Long, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai) để điều tra về hành vi cướp tài sản có liên quan đến vụ việc nam tài xế xe ôm công nghệ GrabBike bị đâm trọng thương.



Nghi phạm Giàng Seo Diu - Ảnh: Công an cung cấp

Tại cơ quan công an, Diu khai nhận Diu và Lưu Ngọc V. (SN 2003, quê tại xã Thuận Thành, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, đang bị công an truy nã- PV), sống lang thang tại khu vực bến xe Mỹ Đình. Do cần tiền để chơi game và tiêu xài, Diu mua 1 con dao gấp tại cổng bến xe Mỹ Đình rồi bàn bạc thống nhất với V. đi cướp xe ôm.

Khoảng 0 giờ 30 phút ngày 19-7, tại khu vực đường Tôn Thất Thuyết, Diu và V. thuê anh N.V.Q. (SN 1984, quê tỉnh Yên Bái) chở đến khu vực cầu Phù Đổng, Gia Lâm với giá 250.000 đồng. Anh Q. đồng ý và điều khiển xe máy BKS 29T1-371.12 chở Diu và V. di chuyển theo hướng đường Phạm Hùng về cầu Thanh Trì.

Khi đến khu vực Đền Đô, V. và Diu yêu cầu anh Q. chở về đê Dương Hà để gặp bạn. Cả 3 người tiếp tục di chuyển đến đoạn đường đê sông Đuống, xã Yên Viên, huyện Gia Lâm. Đến khu vực này, thấy vắng người, Diu yêu cầu anh Q. dừng xe. Lúc này, V. dùng 2 tay ôm anh Q. còn Diu rút dao đâm nhiều nhát liên tiếp vào vùng bụng và ngực nạn nhân.

Gây án xong, V. lấy ví, Diu lấy xe máy bỏ chạy về hướng đi Bắc Giang theo đường 1A cũ. Về phần nạn nhân N.V.Q., sau khi bị cướp đã may mắn được người dân phát hiện kịp thời và đưa vào bệnh viện cấp cứu, hiện đã qua cơn nguy kịch. Ngoài ra công an Hà Nội còn bắt Nguyễn Văn Sơn (SN 1997, quê xã Hoà Thanh, huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang) để điều tra về hành vi không tố giác tội phạm.