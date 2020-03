Ngày 1-3, Thiếu tướng Bùi Bé Tư, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện Tịnh Biên đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Trường (SN 2001; ngụ ấp Châu Giang, xã Châu phong, thị xã Tân châu, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích. Đồng thời, xác minh và truy tìm các đối tượng còn lại.



Đây là 2 trong 10 đối tượng của nhóm giật dây chuyền và dùng vật nguy hiểm tấn công các nạn nhân tại khuôn viên chùa Lầu

Theo kết quả xác minh, vào ngày 23-2, ông Huỳnh Công Hòa (SN 1979; ngụ TP Châu Đốc, tỉnh An Giang) và bà Nguyễn Thị Tuyết Nga (SN 1984; ngụ huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) cùng gia đình đến chùa Phước Lâm (chùa Lầu, thuộc tổ 13, khóm Xuân Phú, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên) để cúng. Trong lúc bà Nga đứng chụp hình khu vực công viên chùa thì bất ngờ có nhóm đối tượng khoảng 10 người gồm nam và nữ lạ mặt đứng xung quanh. Bà Nga bị 1 đối tượng trong nhóm này dùng tay xô đẩy rồi giật lấy sợi dây chuyền (loại vàng trắng, trọng lượng 7 chỉ, trị giá khoảng 20 triệu đồng) đang đeo trên cổ.

Khi nạn nhân vừa quay lại thì thấy 1 phụ nữ khoảng 30 tuổi đứng gần nên nghi ngờ người này đã tham gia giật dây chuyền của mình rồi dùng tay túm áo nên đôi xảy ra cự cãi. Cũng vào thời điểm này, ông Hòa đứng gần đó bước lại xem thì bị người thành niên lạ mặt tay cầm viên gạch ống đánh vào đầu và ném vào người gây thương tích. Ngay sau đó, bà Nga cũng bị các đối tượng trong nhóm này dùng vật cứng đánh gây thương tích và các đối tượng đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường tẩu thoát.

Sau khi vụ việc xảy ra, cả 2 nạn nhân đến trung tâm y tế Tịnh Biên khám khâu vết thương. Đồng thời, trình báo Công an huyện Tịnh Biên tiến hành xác minh lấy lời khai nhân chứng và đưa cả 2 đi giám định thương tích. Đến ngày 24-2, Cơ quan CSĐT Công an huyện này đã ra quyết định khởi tố vụ án "Cướp giật tài sản", "Cố ý gây thương tích" và "Gây rối trật tự công cộng" để tiếp tục điều tra làm rõ và truy lùng nhóm đối tượng này đang gây bức xúc dư luận. Qua đó, đến ngày 28-2, lực lượng chức năng thuộc Công an huyện Tịnh Biên đã bắt và tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Trường để tra về hành vi "Cố ý gây thương tích" cũng như tiếp tục xác minh làm rõ và truy tìm các đối tượng còn lại.