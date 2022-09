Từ phản ánh của các nạn nhân bị các nhóm like và share trên TikTok lừa đảo, suốt hơn 1 tuần, phóng viên Báo Người Lao Động đã vào vai người tìm việc làm thêm để vào trang Facebook "Tìm kiếm việc làm". Khi truy cập trang Facebook này, phóng viên được giới thiệu vào một nhóm với công việc là chỉ cần bấm like và share những video trên TikTok.



Từ "nhiệm vụ TikTok 120" đến phòng VIP

Nhóm kín trên do một phụ nữ có tên "Phương Phương" quản lý. Khi vừa vào, người này lập tức "truyền đạt" với mỗi lần like và share 1 video trên TikTok, phóng viên sẽ được trả 10.000 đồng, gọi là tiền lương. Quy định tiền lương từ 200.000 đồng trở lên thì mới được rút tiền. Sau đó, "Phương Phương" hướng dẫn chúng tôi tải app để nhận số tài khoản cá nhân do họ chỉ định. Sau khi tải app xong, "Phương Phương" hướng dẫn chúng tôi qua nhóm "nhiệm vụ TikTok 120" do chuyên viên "Bảo Bảo" quản lý để like và share video. Mỗi lần thực like và share video trên TikTok, "Phương Phương" đều yêu cầu chụp ảnh lại gửi lên nhóm để người quản lý làm căn cứ chấm tiền lương.

Sau khi phóng viên miệt mài like và share hàng chục video TikTok thì được hệ thống trên app xác nhận "bạn đã có 300.000 đồng trong tài khoản". Thế nhưng, khi vào tài khoản do các đối tượng cung cấp để rút tiền về tài khoản cá nhân thì hệ thống thông báo "vui lòng hoàn thành nhiệm vụ để rút tiền". Lúc này, phóng viên thắc mắc nên nhắn tin lên nhóm thì "Phương Phương" cho biết muốn rút tiền trên hệ thống về tài khoản cá nhân thì phải đóng phí 2 triệu đồng. Khi phóng viên yêu cầu được đóng ít hơn vì trong tài khoản không đủ tiền thì "Phương Phương" hạ giá phải đóng từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng mới nhận được tiền lương. "Bạn đóng nhiều thì phúc lợi của bạn sẽ được tăng lên. Bạn đã sẵn sàng chuyển tiền chưa? Thời gian của bạn chỉ được 5 phút. Hãy nhanh tay để được nhận tiền lương sớm hơn" - "Phương Phương" nhắn tin thúc giục rồi nhắn cho phóng viên số tài khoản ngân hàng cá nhân để chuyển tiền vào.

Tuy nhiên, khi yêu cầu "Phương Phương" cho số điện thoại để gọi điện xác nhận thì người này từ chối. Sau đó, người này liên tục nhắn tin thúc giục phóng viên gửi tiền vào tài khoản với mồi nhử sẽ đưa phóng viên vào phòng VIP chỉ có 4 người tham gia, do hiện còn thiếu 1 người. "Những người được đưa vào phòng VIP chơi có thể kiếm tiền từ hàng trăm triệu đến 1 tỉ đồng tiền lương thông qua việc mua các gói hàng shopee" - "Phương Phương" cam kết. Khi nghe phóng viên khoe nhiều tiền, "Phương Phương" đồng ý đưa vào nhóm VIP cùng 3 người đang ngồi chờ. Lúc này, "Phương Phương" tiếp tục gửi đường link yêu cầu phóng viên bấm vào để xác nhận. Khi phóng viên bấm vào đường link này thì nhận được thông báo qua hệ thống: "Chúc mừng bạn may mắn trúng món quà trị giá 978 triệu đồng từ nhóm TikTok".

Khi liên hệ để "lấy quà" thì "Phương Phương" không ngớt chúc mừng và nhắn muốn rút số tiền này về tài khoản cá nhân thì phải chuyển phí 200 triệu đồng. Thấy phóng viên chưa đồng ý, 3 người được giới thiệu là khách hàng đang ngồi làm việc trong phòng VIP liên tục nhắn tin hối thúc chuyển tiền. Sau nhiều giờ hối thúc phóng viên với lời lẽ "cơ hội ngàn vàng", một người trong nhóm của "Phương Phương" nhắn tin: "Gặp phải kẻ lừa đảo rồi, cho nó ra khỏi nhóm đi". Vừa nhắn tin xong, phóng viên bị nhóm đối tượng xóa khỏi phòng VIP và các nhóm đã đăng ký trên Facebook.

Chị H. kể về việc bị lừa gần 1 tỉ đồng và mong công an sớm tìm ra nhóm lừa đảo Ảnh: HƯNG NGUYÊN

Tin nhắn nhóm đối tượng thúc giục chị H. chuyển tiền để được nhận quà. (Ảnh do nạn nhân cung cấp)

Bị lừa gần 1 tỉ đồng

Việc "đặt bẫy" của nhóm người trên tuy không quá tinh vi nhưng nếu ai không đề phòng hay biết trước như chúng tôi thì cũng chưa chắc thoát bẫy. Minh chứng là chị B.T.H (SN 1991, ngụ TP Thủ Đức, TP HCM) vừa gửi đơn đến Công an TP HCM tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhóm đối tượng trên Facebok và TikTok.

Trao đổi với phóng viên, chị H. kể ngày 19-7, chị lên Facebook để tìm kiếm việc làm thêm. Sau đó, tài khoản có tên "Tìm kiếm việc làm thêm tại TP HCM" có gửi cho chị đường link để tải ứng dụng có tên "CTV Chat". Sau khi tải và đăng nhập ứng dụng này, chị H. được giới thiệu vào nhóm kín do người phụ nữ giới thiệu là Trúc Quỳnh quản lý. Nhiệm vụ của chị H. là like và share những video được nhóm đối tượng chỉ định trên TikTok. Mỗi lần like và share, chị H. được trả 10.000 đồng tiền lương. Sau 3 ngày like và share nhiều video trên TikTok, hệ thống tài khoản do các đối tượng cung cấp qua app cho chị H. thông báo tiền lương chị được thanh toán 250.000 đồng. "Tôi vào tài khoản này để rút tiền về tài khoản cá nhân thì nhận được thông báo "nhiệm vụ của bạn chưa hoàn thành". Tôi nhắn tin lên nhóm hỏi lý do thì người quản lý tên Trúc Quỳnh cho biết muốn nhận được tiền trong tài khoản phải chuyển 1,6 triệu đồng và mua thêm 1 món hàng. Bọn chúng khẳng định số tiền phí phải chuyển sẽ được hoàn trả lại cùng tiền lương trong tài khoản cá nhân" - chị H. kể.

Chị H. tưởng thật đã chuyển 1,6 triệu đồng vào tài khoản do Trúc Quỳnh cung cấp có tên "Le Minh Tien" thì hệ thống lại thông báo "vui lòng chờ trong giây lát". Thấy lâu không nhận được tiền, chị H. nhắn tin lên nhóm hỏi thì Trúc Quỳnh cho hay do hệ thống ngân hàng đang bị lỗi. Tiếp đó, chị H. lại nhận được tin nhắn: "Chúc mừng bạn đã trúng món hàng trị giá 200 triệu đồng. Số tiền này chúng tôi sẽ thanh toán vào tài khoản cá nhân trong ít phút tới". Chị H. chuyển số tiền 20 triệu đồng tiền phí cho nhóm Trúc Quỳnh để được nhận số tiền trên thì tiếp tục nhận được tin nhắn: "Xin bạn chờ trong giây lát". Không thấy tiền vào tài khoản, chị H. nhắn lên nhóm thì được giải thích do hệ thống ngân hàng đang bị lỗi.

Biết chị H. đã "cắn câu", nhóm đối tượng dụ dỗ chị vào phòng VIP đang có 3 khách hàng làm việc chờ sẵn để được thanh toán nhanh hơn. Chị H. đồng ý thì nhóm đối tượng yêu cầu mua 1 món hàng trị giá 15 triệu đồng để làm quà ra mắt. Chị H. vừa mua hàng xong lại nhận được tin nhắn qua hệ thống: "Chúc mừng bạn đã trúng món quà trị giá 1 tỉ đồng từ chương trình. Vui lòng làm theo hướng dẫn để nhận tiền từ món hàng trên". Ba khách hàng trong nhóm VIP cũng nhắn tin chúc mừng chị H. Chị H. hỏi làm thế nào để nhận được tiền thì Trúc Quỳnh yêu cầu chị phải chuyển thêm 200 triệu đồng. Chị H. chuyển 200 triệu đồng vào tài khoản cho nhóm Trúc Quỳnh nhưng vẫn không nhận được quà.

Cứ thế, chị H. chuyển tổng cộng 960 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng có tên "Le Minh Tien" cho đến khi hết sạch tiền thì bị loại ra khỏi nhóm.

Chị H. cho biết sau khi hết tiền, một người trong phòng VIP còn cho chị mượn 100 triệu đồng rồi chuyển thẳng vào tài khoản của nhóm Trúc Quỳnh. Người này sau đó nhắn tin hỏi nợ liên tục.