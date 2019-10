Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 22-10, công an xã Hòa Ninh (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) nhận được thông tin của Công an huyện Hàm Thuận Bắc (tỉnh Bình Thuận) về đối tượng mang truy nã đang lẫn trốn nhưng vẫn đi tham quan tại Khu du lich (KDL) Bà Nà Hills.



Đối tượng Phận tại cơ quan công an

Lúc này, Công an xã Hòa Ninh lập tức huy động toàn bộ lực lượng, phối hợp với lực lượng An ninh KDL Bà Nà Hills tiến hành rà soát, chốt chặn tất cả các cổng ngõ và các khu vui chơi tham quan tại khu du lịch.

Sử dụng hệ thống camera quan sát để sàng lọc hơn 5.000 người đang tham quan, đến 11 giờ cùng ngày, Công an phát hiện đối tượng có nhân dạng trùng khớp với lệnh truy nã. Không hề hay biết Công an theo dõi, đối tượng đang vui chơi tại khu Quảng trường trên đỉnh KDL Bà Nà Hills thì bị Phòng An Ninh KDL mời về trụ sở để kiểm tra giấy tờ tùy thân.

Qua xác minh, đối tượng tên Nguyễn Thành Phận (SN 1992, trú xã Tiến Lợi, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận). Vào tháng 9-2019, Phận gây rối trật tự công cộng, sau đó bỏ trốn khỏi địa phương nên Công an địa phương ra Quyết định truy nã. .