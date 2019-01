Bình Định: Bắt nhóm người cho vay với lãi suất “cắt cổ”

15/01/2019 08:27

Sáng 15-1, Thượng tá Huỳnh Dư Phi Long, Trưởng Công an TP Quy Nhơn, cho biết cơ quan này vừa bắt khẩn cấp các đối tượng gồm Trần Quang Minh (30 tuổi), Phạm Anh Quân (23 tuổi), Trần Tuấn Vũ (29 tuổi; cùng ngụ Hà Nội) và Phan Đức Huy (19 tuổi, ngụ tỉnh Nghệ An) để điều tra hành vi cho vay nặng lãi . Khám xét nơi các đối tượng trên thuê trọ, Công an TP Quy Nhơn thu giữ gần 200 bộ hồ sơ cho vay, 3 xe máy, 3 điện thoại có liên quan đến hành vi cho vay nặng lãi.

Chung cư Long Thịnh, nơi nhóm của Minh đến thuê ở để tổ chức hoạt động tín dụng đen

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, từ tháng 8-2017, Trần Quang Minh cầm đầu nhóm đối tượng trên đến thuê chung cư Long Thịnh (phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn) để ở và tổ chức hoạt động cho vay nặng lãi. Nhóm này đã tự in và phát nhiều tờ rơi có nội dung cho vay, hỗ trợ vốn với "lãi suất hợp lý" tại các chợ, nơi công cộng, nhà dân ở TP Quy Nhơn; các huyện lân cận và các tỉnh Phú Yên, Gia Lai...

Lãi suất nhóm này cho vay lên đến 15 - 30%/tháng, tương đương 180 - 360%/năm. Trong quá trình cho vay và thu tiền, nếu người vay chậm trả, các đối tượng hăm dọa, chửi bới, quăng phân vào nhà, thậm chí hành hung dã man con nợ.

Theo thống kê ban đầu, số tiền đường dây này cho vay gần 500 triệu đồng; số tiền thu lợi gần 150 triệu đồng. Tuy nhiên, đây chỉ là số tiền tính từ hồ sơ đang thu giữ; còn số tiền thực tế nhóm này cho vay lên đến hàng tỉ đồng.

Hiện vụ án đang được Công an TP Quy Nhơn tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin, ảnh: Đức Anh