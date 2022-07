Ngày 18-7, Công an TP Thuận An (Bình Dương) lập hồ sơ xử lý đối với cơ sở massage để nhân viên thoát y phục vụ khách. Cơ sở kinh doanh massage này có tên M.H.C, địa chỉ tại khu phố Thạnh Hoà B, An Thạnh, TP Thuận An.

Công an bắt quả tang cơ sở massage M.H.C cho nhân viên khỏa thân xoa bóp cho khách

Tại thời điểm kiểm tra, Công an phát hiện tại một số phòng của cơ sở này có nhiều nhân viên nữ thoát y phục vụ khách đến xoa bóp.

Làm việc với công an, đại diện cơ sở chưa xuất trình được giấy tờ pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh; cơ sở không thực hiện đầy đủ các quy định về trách nhiệm đảm bảo an ninh, trật tự khi tiến hành hoạt động ngành nghề kinh doanh có điều kiện và không xuất trình được hợp đồng lao động với 11 nhân viên đang làm việc tại cơ sở.

Công an TP Thuận An đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với 3 nhân viên về hành vi khiêu dâm. Đồng thời củng cố hồ sơ xử lý vi phạm đối với cơ sở massage M.H.C theo quy định.