Mới đây, TAND TP HCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt N.D.S.P (SN 1990, ngụ TP HCM) tổng cộng 14 năm 6 tháng tù về 2 tội "Giết người" và "Cố ý gây thương tích".



Lấy vợ, sinh con thì bị truy nã

Năm 2009, khi đó P. tròn 19 tuổi, một buổi tối, P. đi bộ trên con hẻm dẫn về phòng trọ thì bị một nhóm thanh niên khoảng 5 - 6 người dùng hung khí chém. Ôm vết thương về phòng trọ, P. kể lại chuyện với anh ruột. Sau đó, hai anh em cầm dao và tuýp sắt tìm đối thủ trả thù. Hậu quả của vụ tấn công khiến người tên T. bị thương tật 45%.

Công an xuống khu trọ điều tra, người xung quanh nói lúc anh em P. lao vào thì đều bỏ chạy ra xa, không ai nhìn rõ nạn nhân bị P. hay anh trai đâm. Sau đó, một phụ nữ trung niên đứng ra làm chứng, xác nhận P. là người đâm nạn nhân. Công an xuống làm việc lần thứ 2 thì người phụ nữ lại thay đổi ý kiến nói "không nhìn rõ lắm". Tuy nhiên, cơ quan chức năng xác định P. đã tạt chất lỏng làm cay mắt T. rồi đâm một nhát sau cổ, nạn nhân không chết do được đưa đi cấp cứu kịp thời.

Bị cáo N.D.S.P nhận 14 năm 6 tháng tù về 2 tội danh đều liên quan tới trả đũa đối thủ

Tháng 8-2009, công an ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án, tạm đình điều tra bị can đối với P. Hơn 10 năm sau, khi đã lập gia đình, con được 3 tuổi thì P. bị công an bắt theo lệnh truy nã. Làm việc với công an, P. kêu oan, khai lúc xảy ra xô xát giữa 2 nhóm, chính mình dính hơi cay nên không nhìn thấy gì.

Tháng 11-2022, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM ra quyết định thay đổi quyết định khởi tố P. từ tội "Cố ý gây thương tích" sang tội "Giết người".

Tới tòa mới biết em thêm tội

Tới dự phiên tòa xét xử em trai, bà U. tá hỏa khi nghe đại diện VKSND TP HCM công bố N.D.S.P còn bị truy tố về tội "Cố ý gây thương tích" trong một vụ án xảy ra vào năm 2008. Theo đó, P. đi bán giấy dò vé số, khi qua nhà anh L. (cùng bán giấy dò vé số) thì bị L. dùng tay tác động vào đầu dằn mặt vì "dám… cạnh tranh". P. bèn rủ theo 5 người tìm L. đánh và gây thương tích. Trong vụ này, do 18 tuổi nên P. chịu trách nhiệm hình sự, những người đi theo còn thiếu niên nên chỉ bị xử phạt hành chính.

Trước tòa, bị cáo nói lời xin lỗi gia đình vì sự nông nổi, hiếu thắng của mình đã khiến cho mẹ và chị gái phải chịu nhiều khổ sở và bản thân bị cáo phải trả giá bằng việc đang phải đứng trước bục khai báo.

HĐXX cấp sơ thẩm xem xét vụ án, tuyên phạt N.D.S.P 14 năm 6 tháng tù về cả 2 tội "Giết người" và "Cố ý gây thương tích" trong 2 vụ án. HĐXX nhận định việc quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can ở vụ án thứ 2 từ tội "Cố ý gây thương tích" sang tội "Giết người" là đúng quy định, đúng tính chất hành vi mà bị cáo đã gây ra cho bị hại. Mặc dù bị cáo phủ nhận cáo trạng truy tố đối với hành vi gây thương tích cho ông T., bị cáo kêu oan… nhưng lời khai về diễn biến vụ việc phù hợp với lời khai của T. và biên bản nhận dạng tội phạm của T.

Ngồi ở hàng ghế sau, bà U. quệt nước mắt. Câu nói như một lời than "tuổi trẻ, suy nghĩ không kịp…" được bà nhắc đi nhắc lại nhiều lần cả khi trả lời HĐXX lẫn lúc trở lại hàng ghế ngồi. Bà cho hay ngoài thương em còn buồn cho tình cảnh của em dâu và cháu khi chịu cảnh vắng chồng, thiếu cha. Thời điểm P. bị bắt, người vợ cũng bỏ đi.

Vẫn tin em Tại tòa, P. một mực không thừa nhận đã đâm nạn nhân T. Trong khi đó, bà U. cũng liên tục nói em trai mình oan. Khi phóng viên hỏi nếu em trai bà không đâm nạn nhân tại sao phải bỏ trốn, câu trả lời đến cùng nước mắt: "Nó đâu có trốn, nó sợ người ta trả thù nên từ quận 4 về huyện Nhà Bè (TP HCM), nhà cũ của ba má. Nó về đó chạy xe ôm kiếm sống, hàng xóm ai cũng biết".