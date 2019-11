Ngày 11-11, TAND TP HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Hà Văn Nguyên (cựu cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC quận Tân Bình, TP HCM) 7 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", 2 năm tù về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức". Tổng hình phạt bị cáo phải chấp hành là 9 năm tù.

Theo cáo trạng, năm 2015, Hà Văn Nguyên công tác tại Phòng Cảnh sát PCCC quận Tân Bình) nhờ bạn học giới thiệu đơn vị công an bán ô tô thanh lý giá rẻ. Hứa giúp Nguyêm tìm thông tin trên internet, người bạn này truy cập nhiều trang thông tin điện tử, diễn đàn ô tô xem tin rao bán xe thanh lý. Trong đó, một số báo điện tử đăng tin, bài có nội dung Tổng Cục Cảnh sát - Bộ Công an thu giữ một số siêu xe, sau đó gửi những thông tin (bảng thông kê các loại xe, năm sản xuất…) vào email của Nguyên. Nguyên tự đánh máy danh sách ô tô thanh lý, gồm: chủng loại, giá thành từng xe… Sau đó, Nguyên mang đi giới thiệu với nhiều người rằng Bộ Công an cần thanh lý ô tô là tang vật trong một số vụ án.



Cựu cán bộ công an Hà Văn Nguyên hầu tòa ngày 11-11

Qua người quen, Nguyên biết bà Nguyễn Thị Bông đang tìm mua 3 ô tô. Vì vậy, Nguyên tiếp cận bà Bông rồi chào bán xe thay… Bộ Công an. Bà Bông đồng ý mua xe và hẹn đưa tiền cọc tại trụ sở Bộ Công an - Cơ quan thường trú phía Nam (quận 1, TP HCM).

Chiều 21-12-2015, Nguyên đưa bà Bông cùng một số người đi cùng bà Bông vào căn tin trong tòa nhà Tổng Cục Cảnh sát (thuộc Bộ Công an - Cơ quan thường trú phía Nam) để ký hợp đồng đặt cọc mua bán xe. Tại đây, Nguyên mạo nhận là cán bộ Văn phòng Cơ quan CSĐT – Bộ Công an và đưa ra hợp đồng đặt cọc. Theo hợp đồng, bà Bông phải giao 500 triệu đồng để dành quyền mua 3 ô tô do Cục CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ bán ra thị trường. Hạn đặt cọc là 10 ngày. Tin tưởng Nguyên là công an, bà Bông giao tiền.

Sau khi nhận tiền, Nguyên không hề xúc tiến việc bán xe mà có ý trốn tránh. Do bà Bông hối thúc nên Nguyên tự soạn thảo 3 hợp đồng mua bán xe có bên bán là Cục CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ (người đại diện là cục trưởng); bên mua là 3 cá nhân, gồm: bà Bông và hai người đi cùng bà trong lần giao tiền đặt cọc.

Đầu tháng 1-2016, Nguyên liên lạc với một số điện thoại trên mạng đặt làm con dấu của Cục CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ với giá 5 triệu đồng. Sau đó, Nguyên tự mình kí tên cục trưởng, đóng dấu giả lên hợp đồng rồi mang đến giao cho người mua, hẹn giao xe trong tháng 3-2016.

Nghi ngờ tính xác thực trong hợp đồng nên nạn nhân dọa tố cáo. Lúc này, Nguyên mới lo sợ và trả lại tiền. Tuy nhiên, bị hại đến cơ quan điều tra tố cáo việc làm phạm pháp của Nguyên.

Tháng 5-2016, Bộ Công an tước danh hiệu CAND đối với Nguyên. 1 tháng sau, Nguyên bị khởi tố hình sự.