Ngày 22-4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Chánh (TPHCM) cho biết đang tạm giữ hình sự Lê Văn Hiếu (SN 1988, sống lang thang) và Tống Thị Ngọc Yến (SN 1988, ngụ quận 11, TP HCM) để điều tra về hành vi "Cướp tài sản".

Liên quan đến vụ việc, công an cũng đang củng cố hồ sơ để xử lý Phạm Tuấn Khanh (SN 1992, quê Long An) và Võ Thị Thanh Trúc (SN 1986, quê Bà Rịa-Vũng Tàu) để điều tra về hành vi "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Sáng 14-4, Hiếu và Yến đứng ở KCN Vĩnh Lộc (phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân) thì thấy anh Phùng Hữu Hiền (SN 1993, quê Lâm Đồng, tài xế GoViet) chạy xe trên đường. Hiếu vẫy anh Hiền vào kêu chở đến cầu Bà Tri thuộc ấp 2, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh.

Hiếu và Yến tại công an



Khi lưu thông đến đoạn đường Trần Hải Phụng (xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh) Hiếu nói anh Hiền dừng xe rồi bất ngờ móc dao bấm thủ sẵn kề vào cổ uy hiếp. Anh Hiền bỏ chạy, tri hô nhưng cặp đôi đã kịp rú ga bỏ chạy. Nạn nhân đã đến công an trình báo.

Qua truy xét, Công an huyện Bình Chánh đã bắt giữ Yến khi Yến đang đứng trên đường ở xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn. Từ lời khai của Yến, công an đã bắt giữ Hiếu. Tại công an, Hiếu và Yến khai do nghiện ma túy nên rủ nhau đi cướp. Sau khi cướp xe của anh Hiền, cả hai đem bán 400.000 đồng cho Khanh và Trúc.