Ngày 10-7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM cho biết đã di lý Nguyễn Đăng Dũng (SN 1974) về TP HCM để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.



Trước đó, giữa năm 1994, do mâu thuẫn gia đình, Dũng đã dùng dao đâm anh ruột là Nguyễn Đăng Tiến và chị dâu gây thương tích, sau đó Dũng bỏ trốn.

Ngày 24-6-1994, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Đăng Dũng về tội "Giết người". Do Dũng bỏ trốn, trong các năm 1994, 1995, Công an quận Bình Thạnh, Công an TP HCM liên tiếp ra các lệnh truy nã Dũng nhưng người này vẫn bặt vô âm tín.

Nguyễn Đăng Dũng đã được di lý về TP HCN

Qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM phát hiện Nguyễn Đăng Dũng sinh sống cùng vợ tại huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên nên đã phối hợp các đơn vị, địa phương liên quan tổ chức bắt giữ.



Tại cơ quan công an, Nguyễn Đăng Dũng khai nhận sau khi gây án đã bỏ trốn tới thị trấn Định Quán, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai.

Năm 1998, Dũng về Đắc Lắk sinh sống và làm thuê hái cà phê. Năm 2003, Dũng cưới vợ ở Phú Yên và về quê vợ sinh sống cho tới lúc bị bắt.