Sáng 15-6, Công an xã Tà Đảnh, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang đã thông báo cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương đến tiếp nhận và di lý đối tượng truy nã Nguyễn Văn Hưng (SN 2000; ngụ xã Tà Đảnh) về Bình Dương để phục vụ công tác điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối tượng Nguyễn Văn Hưng

Theo hồ sơ, khoảng tháng 6-2021, tại TP Thuận An (tỉnh Bình Dương), do có mâu thuẫn với nhau từ trước nên Hưng đã dùng hung khí đánh anh Lý Nghiệp Cường gây thương tích.

Sau đó, Hưng bỏ trốn. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thuận An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt giam đối với Hưng về hành vi cố ý gây thương tích. Xác định Hưng đã bỏ trốn khỏi nơi tạm trú nên ngày 26-2-2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thuận An ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Hưng.

Quyết định truy nã bị can Nguyễn Văn Hưng

Khoảng 13 giờ 45 phút ngày 14-6, Công an xã Tà Đảnh bắt giữ Hưng khi đối tượng này đang lẩn trốn tại một cái chòi lá giữa đồng ruộng ở xã Tân Lập, huyện Tịnh Biên.