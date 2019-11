Ngày 14-11, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân (TP HCM) cho biết đang truy tìm 2 kẻ đã dùng hung khí tấn công nam thanh niên để cướp tài sản ở phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TP HCM.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 13-11, anh L.M.T (23 tuổi, ngụ quận Bình Tân) đang chạy xe Vespa trên đường 5B (phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân) thì có điện thoại. Anh dừng xe trả lời điện thoại thì cùng lúc có hai thanh niên chạy xe máy lao tới.

Toàn cảnh vụ việc được camera ghi lại

Người chạy xe tiến đến giật chiếc điện thoại của anh T. còn người ngồi sau nhảy xuống dùng dao khống chế hòng cướp xe.

Anh T. chống cự thì bị đe dọa. Kẻ lấy điện thoại đã dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt nạn nhân. Anh T. chống cự kéo xe lại nhưng không được, đành để 2 kẻ gian cướp xe máy.

Toàn bộ hành vi của 2 đối tượng gây án bị camera an ninh ghi hình. Nạn nhân sau đó đi bộ đến công an trình báo. Nhận được tin báo, Công an quận Bình Tân đã khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera và truy tìm kẻ cướp.

Công an quận Bình Tân thông báo vụ việc để nhiều người được biết, mọi sự chứa chấp, tiêu thụ tài sản của kẻ gian đều bị xử lý theo quy định của pháp luật.