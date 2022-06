Ngày 25-6, trung tá Trần Hòa Hiệp, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên (Bộ đội Biên phòng An Giang), cho biết đang phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan củng cố hồ sơ, thủ tục để khởi tố vụ án vận chuyển vàng qua biên giới.

Clip Bắt quả tang người phụ nữ Campuchia vận chuyển vàng qua biên giới

Trước đó, vào lúc 14 giờ 10 phút ngày 22-6, tổ công tác của Trạm Kiểm soát Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên chủ trì, phối hợp với Đội Đặc nhiệm thuộc Phòng Phòng chống ma túy và Tội phạm (Bộ đội Biên phòng An Giang), Chi cục Hải Quan cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, Công an huyện Tịnh Biên, Tổ liên ngành chống buôn lậu số 3 tỉnh An Giang kiểm tra, giám sát tại cổng nhập Barie số 2 thì phát hiện một người phụ nữ đi từ hướng Barie số 1 xuống có biểu hiện nghi vấn.

Đối tượng Try Sophea cùng tang vật

Tiến hành kiểm tra, tổ công tác phát hiện người phụ nữ này mang theo trang sức bằng kim loại màu vàng (nghi là vàng). Qua đấu tranh khai thác, đối tượng khai tên Try Sophea (SN 1973; thường trú tại Kam Pong, Preah Bat Chan Chum, KiriVong, tỉnh Tà Keo, Campuchia), được em chồng tên là Srey Neang nhờ vận chuyển số kim loại trên từ Campuchia sang Việt Nam để bán lấy tiền.

Qua kiểm định số kim loại trên, kết quả cho thấy hơn 1,1kg vàng và 4,85 gram bạc. Ước tính trị giá khoảng 1,2 tỉ đồng.

"Trùm" buôn lậu Mười Tường

Tháng 10-2020, vụ vận chuyển vàng qua biên giới với khối lượng 51kg do "trùm" buôn lậu Mười Tường (tên thật là Nguyễn Thị Kim Hạnh) và đàn em thực hiện đã bị Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an An Giang, trực tiếp chỉ đạo, phối hợp các lực lượng liên quan bắt giữ, gây rúng động vùng biên An Giang.