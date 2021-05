Clip Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam gã đàn ông tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép

Ngày 24-5, sau khi Nguyễn Minh Tý (SN 1984; ngụ xã Khánh Bình, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) hết hạn cách ly tập trung để phòng chống dịch Covid-19, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với đối tượng này về tội "Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép".

Bị can Nguyễn Minh Tý

Qua kết quả điều tra, vào ngày 15-4, Tý được một đối tượng khác thuê đưa nhóm người nước ngoài qua biên giới Campuchia thông qua tuyến biên giới thuộc TP Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang với giá 4 triệu đồng.

Sáng hôm sau, Tý lái ôtô đến TP Long Xuyên, tỉnh An Giang rước 4 người Trung Quốc rồi chở đến nghỉ tại một khách sạn thuộc xã Bình An, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang.

Đọc lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Minh Tý

Đến 21 giờ cùng ngày, Tý chở 4 người Trung Quốc nói trên đến phường Pháo Đài, TP Hà Tiên rồi giao lại cho một người đàn ông. Khi 4 người Trung Quốc vừa xuống vỏ lãi thì lực lượng biên phòng phát hiện, bắt giữ Tý cùng phương tiện là chiếc ôtô; còn người đàn ông đã nhanh chóng chở 4 người Trung Quốc chạy ra biển, hướng sang Campuchia tẩu thoát.

Sau đó, Tý được đưa vào khu cách ly tập trung cho đến ngày bị bắt.