Ngày 12-11, thông tin từ Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bị can Nguyễn Văn Long (SN 1989, ở phường Nam Viêm, TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) để điều tra về tội "Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam".



Nguyễn Văn Long làm việc với Cơ quan an ninh - Ảnh: Công an Vĩnh Phúc

Theo cảnh sát, trong quá trình mở rộng điều tra vụ 66 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép cư trú trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc trong thời gian gần đây, Cơ quan An ninh điều tra phát hiện thêm 11 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép được Nguyễn Văn Long đứng ra thuê nhà, tổ chức cho ở lại Việt Nam.

Tại Cơ quan Công an, Nguyễn Văn Long khai do từng làm việc bên Trung Quốc 7 năm, trong thời gian ở đây có quen, thân một người tên là A Quân, người này giúp đỡ Long nhiều. Khi về Việt Nam, A Quân gọi điện thoại và nhờ thuê nhà cho một số bạn của A Quân ở. "Vì nghĩ mang ơn A Quân nên đã tìm nhà thuê cho số người này ở. Ban đầu, chỉ vì tình nghĩa với A Quân nhưng sau khi được cho tiền, Long đã tìm thuê thêm nhà cho người Trung Quốc cư trú bất hợp pháp để kiếm lời"- Long khai

Mỗi nhà thuê cho người Trung Quốc nhập cảnh trái phép ở, Nguyễn Văn Long kiếm được khoảng hơn 3 triệu đồng, tính đến nay Long đã thu được 90 triệu đồng.

Cơ quan An ninh điều tra xác định động cơ của các đối tượng cho người Trung Quốc nhập cảnh trái phép cư trú trên địa bàn tỉnh chủ yếu là mục đích kiếm lời. Thủ đoạn hoạt động rất tinh vi, có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi đưa người nhập cảnh trái phép vào địa bàn.