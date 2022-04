Qua quan sát tại sân Xí nghiệp đèn ống Biên Hòa (thuộc Công ty CP bóng đèn Điện Quang) các xe tải của một công ty chuyên xử lý chất thải môi trường đã được huy động tới để hút nước từ 2 hầm chứa để mang đi xử lý.

Một cán bộ trinh sát thuộc Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Đồng Nai cho hay mặc dù đã tiến hành khai quật hệ thống thoát nước mưa từ vị trí xay nghiền bóng đèn đến khu vực hầm bê tông chứa chất thải nhưng lực lượng chức năng chưa thể thống kê chính xác có bao nhiêu khối nước dưới hầm, khả năng rất lớn.

"Việc khai quật sẽ mở rộng và điều tra sẽ tốn thêm nhiều ngày nữa" - cán bộ trinh sát nhận định.

CLIP: Cắt nền bê tông, khai quật hệ thống của bóng đèn Điện Quang xả thải ra môi trường

Liên quan sự việc này, Công ty CP bóng đèn Điện Quang đã gửi thông tin ban đầu tới Báo Người Lao Động, khẳng định từ ngày thành lập, công ty luôn nhất quán với các tiêu chí an toàn (an toàn trong sản xuất, an toàn trong sản phẩm và an toàn với môi trường) và tuân thủ quy định của pháp luật.

Cụ thể, công ty đã tích cực lập kế hoạch và cho triển khai thu hồi các loại bóng đèn huỳnh quang thải bỏ (thời điểm thu hồi vào năm 2015); cải tiến quy trình sản xuất, tạo ra các sản phẩm thân thiện môi trường, khắc phục tình trạng thu gom, tái chế manh mún gây tác động xấu tới môi trường….

"Với định hướng và các tiêu chí nhất quán trên, chúng tôi khẳng định thông tin liên quan Xí nghiệp đèn ống Biên Hòa hoàn toàn đi ngược với chủ trương của công ty. Ngay sau sự việc xảy ra, công ty đã chủ động rà soát lại toàn bộ quy trình sản xuất, phân loại, xử lý chất thải tại các hệ thống các chi nhánh-xí nghiệp trực thuộc. Đồng thời, yêu cầu xí nghiệp tích cực hợp tác với các các cơ quan chức năng tiến hành khảo sát, phân tích, lấy mẫu các khu vực để thẩm định" - Công ty CP bóng đèn Điện Quang khẳng định.

Chất thải từ 2 hầm đang được hút lên 2 xe tải để đem đi xử lý. Bên trong trụ sở xí nghiệp, xe biển xanh công an đang làm việc

Trong khi đó, trả lời Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Hải Triều, Giám đốc xí nghiệp, cho hay công an vẫn đang điều tra, đánh giá mức độ, chưa có kết luận.

Ông Triều thừa nhận việc các công nhân xay ghiền vỏ bóng đèn từ 8-3-2022 đến nay.

Với câu hỏi việc này là chủ trương của xí nghiệp hay công ty, ông Triều cho biết số vỏ bóng được tiêu hủy theo quy trình từ trước tới nay. "Còn cái quy trình của mình có thể chưa đạt, hay như thế nào đó là kết luận của cơ quan chức năng"- ông Triều nói.

Về 2 hầm được xây dựng âm dưới đất bên trong xí nghiệp có chứa chất thải công nghiệp, ông Triều thanh minh rằng hầm bê tông còn ít nước. "Đúng ra hầm đó mình để mình tận dụng thu gom những cái mà mình để đấy và cho đi xử lý sau, chứ không chôn cất gì.... Và hầm là hầm kín, nằm ở trong kho, kho có mái tôn, không có hệ thống lưu thông gì ra ngoài" - ông Triều giải thích.

Cũng theo ông này, mục đích của xí nghiệp làm hầm kín là để tránh mưa gây nguy cơ trôi chảy. Hầm được làm toàn bộ bằng xi măng không thấm. Khi lực lượng chức năng kiểm tra thì hầm có nước nhưng nước đó là để làm mát máy ngày xưa (nay ngưng sản xuất rồi).



Trước đó, ngày 20 và 21-4, Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp các ngành chức năng tiến hành khai quật hệ thống thoát nước và hầm chứa nước trong khuôn viên của Xí nghiệp Đèn ống, thuộc Công ty CP Bóng đèn Điện Quang. Tại đây, lực lượng công an bắt quả tang công nhân công ty trên đang có hành vi tiêu hủy chất thải nguy hại không đúng quy định. Cụ thể, tại thời điểm kiểm tra, 3 nhân viên đang tiến hành tiêu hủy các vỏ bóng đèn compact có chất liệu từ thủy tinh, được phủ 1 lớp bột huỳnh quang. Các nhân viên này khai nhận thực hiện xay nghiền từ ngày 8-3-2022 đến nay. Tại hiện trường, lực lượng công an phát hiện có khoảng gần 5 tấn thủy tinh có hóa chất chứa trong 195 bao và gần 370.000 bóng đèn chưa kịp xay nghiền đựng trong các sọt nhựa. Nước thải trong quá trình xay nghiền bóng đèn được xả trực tiếp ra hệ thống mương thoát nước. Tiếp tục kiểm tra, lực lượng công an phát hiện hai hầm bê tông được xây dựng âm dưới đất bên trong xí nghiệp có chứa chất thải từ quá trình ghiền bóng đèn. Quá trình điều tra ban đầu, lực lượng chức năng xác định xí nghiệp này có dấu hiệu vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường như: không thu gom chất thải nguy hại theo quy định; tự xử lý các loại chất thải không được cơ quan chức năng cho phép và chôn lấp chất thải trái quy định của pháp luật.