Sáng 10-5, Phòng 8, Cục CSGT - Bộ Công an đã bàn giao Nguyễn Trọng Nhân (SN 1996; ngụ huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) cùng chiếc ôtô (do ông Nguyễn Thanh Hiền; ngụ huyện Bến Lức, tỉnh Long An làm chủ) và 5.990 gói thuốc lá nhập lậu cho Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang để điều tra về hành vi vận chuyển hàng hóa nhập lậu.

CLIP: chở cả xe hàng lậu, tài xế khai không biết gì

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ cùng ngày, tổ CSGT thuộc Phòng 8, Cục CSGT làm nhiệm vụ tuần tra trên tuyến cao tốc TP HCM - Trung Lương. Phát hiện Nhân điều khiển ôtô nói trên theo hướng TP HCM - Tiền Giang với tốc độ nhanh nên tổ CSGT triển khai chặn lại tại trạm thu phí Thân Cửu Nghĩa. Tại đây, CSGT phát hiện chiếc ôtô này chở đầy thuốc lá nhập lậu.

Tài xế Nhân cùng số hàng hóa lậu trên xe

Nhân khai báo chủ xe để sẵn hàng hóa trên ôtô rồi thuê lái với giá 500.000 đồng từ huyện Đức Hòa, tỉnh Long An về đến cầu Rạch Miễu sẽ có người nhận. Do đó, Nhân cho rằng mình không biết gì về số hàng hóa này.