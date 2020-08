Sáng 24-8, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết vừa phát hiện quán karaoke bất chấp lệnh cấm, ngang nhiên để các thanh niên vào quán hát, dùng ma túy.



Clip: Nhóm nam nữ bất chấp lệnh cấm đi hát karaoke, dùng ma túy

Cụ thể, lúc 0 giờ 45 phút rạng sáng cùng ngày, Phòng PC06 ập vào kiểm tra cơ sở kinh doanh karaoke NICE (thôn Phú Hưng, xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) thì phát hiện 11 người gồm 7 nam, 4 nữ đang hát karaoke. Kiểm tra nhanh, có 10 đối tượng dương tính với chất ma túy, chỉ có 1 cô gái âm tính.

Nhóm nam nữ vào quán karaoke dùng ma túy bị bắt quả tang

Lực lượng công an đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ quán là bà Đỗ Thị Hoàng T. (SN 1978; ngụ xã Tam Xuân 1). Được biết, sau khi dịch Covid-19 quay trở lại vào cuối tháng 7, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành quyết định cách ly xã hội đối với nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, UBND tỉnh Quảng Nam đã có quyết định tạm dừng các hoạt động không thiết yếu, trong đó có các cơ sở kinh doanh karaoke trên toàn tỉnh.

Trước đó, ngày 19-7, Phòng PC06 cũng phát phát hiện quán karaoke Quang Vinh (thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên) do chủ cơ sở là ông Nguyễn Xuân Q. (SN 1968, trú tại địa phương) làm chủ, có 24 người gồm 19 khách nam và 5 nữ nhân viên quán dương tính với chất ma túy.

Ngày 26-7 (thời điểm chưa có lệnh cấm quán karaoke), Phòng PC06 tiếp tục phát hiện tại quán karaoke LEVEL (phường An Sơn, TP Tam Kỳ) do Nguyễn Quốc B. (SN 2000, trú tỉnh Quảng Ngãi) làm chủ, có 10 khách nam và 4 nữ nhân viên quán dương tính với chất ma túy. Ngoài ra, công an còn phát hiện nam nhân viên của quán đang cất giữ 1,06 gam ma túy chưa sử dụng.