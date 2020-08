Vào 22 giờ 5 phút ngày 21-8, Đoàn kiểm tra của Phòng Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an TP Hải Phòng kết hợp với Công an quận Lê Chân tiến hành kiểm tra hành chính đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú Motel Massage 89, ở số 5 đường mương Tây Nam, tổ 16 phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân.



Lực lượng công an kiểm tra cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú Motel Massage 89

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại phòng số 605 đang có khách massage (1 nam và 1 nữ). Ngoài ra, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra các phòng còn lại tại cơ sở, phát hiện tại 3 phòng gồm: 304, 202 và 201 có 3 đôi nam nữ đang lưu trú. Tại phòng nghỉ tầng 7, có 8 nhân viên nữ massage đang chờ đón khách.

Quản lý cơ sở này là anh Lâm Đỗ An (SN 1997, trú tại An Đà, Lạch Tray, Ngô Quyền) cho biết trong ngày 21-8, cơ sở đã bán được 10 vé massage cho 10 khách với 2 loại vé loại có giá 200.000 đồng/lượt và 300.000 đồng/lượt. Trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng đã tạm giữ 1 sổ khai báo lưu trú; 2 quyển vé bán dịch vụ massage.

Anh Lâm Đỗ An cho biết trước đó cơ sở đã nhận được thông báo của các cấp chính quyền địa phương về việc tạm dừng hoạt động kinh doanh massage nhằm nâng cao các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 nhưng vì lợi nhuận, bất chấp sự nguy hiểm, phức tạp của dịch bệnh, quán vẫn mở cửa đón khách. Đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản đối với sai phạm của quán và bàn giao toàn bộ hồ sơ về Công an phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, hồi 0 giờ 15 phút ngày 21-8, đoàn công tác của Phòng Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an TP Hải Phòng kết hợp với Công an phường Thành Tô (quận Hải An), tiến hành kiểm tra hành chính đối với cơ sở Tẩm quất, địa chỉ số 694 đường Ngô Gia Tự, phường Thành Tô.

Các nhân viên nữ tại quán

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại quán có 3 nhân viên nữ trong phòng chờ đón khách và 1 khách nam. Theo quản lý quán là anh Bùi Văn Tiến (SN 1981, ở ngõ 653 Ngô Gia Tự, phường Thành Tô), trước thời điểm đoàn vào kiểm tra, quán đã đón 3 khách nam vào tẩm quất. Mặc dù trước đó, cơ sở đã nhận được thông báo của chính quyền địa phương về việc tạm dừng hoạt động để nâng cao biện pháp phòng chống dịch Covid-19 nhưng vì lợi nhuận, bất chấp sự nguy hiểm, phức tạp của dịch bệnh, quán vẫn mở cửa đón khách.

Đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản đối với sai phạm của quán; bàn giao hồ sơ, nhân viên, khách tại thời điểm kiểm tra cho Công an phường Thành Tô xử lý theo thẩm quyền.

Tương tự vào tối 20-8, Thanh tra Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an TP Hải Phòng tiến hành kiểm tra đột xuất quán karaoke Diệu Linh ở 463 Mạc Đăng Doanh, quận Dương Kinh và phát hiện vẫn cơ sở này cố tình mở cửa hoạt động, đón và phục vụ khách bình thường.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở có 2 phòng hát, trong đó 1 phòng có 4 khách, bao gồm 2 khách nữ và 2 khách nam. Chủ cơ sở là bà Hoàng Thị Huyền chưa xuất trình được các thủ tục hành chính pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh karaoke. Đoàn kiểm tra đã yêu cầu cơ sở dừng ngay hoạt động kinh doanh, tạm giữ 1 đầu Vietktv là tang vật trong hoạt động kinh doanh karaoke. Hiện các cơ quan chức năng tiếp tục tiến hành các thủ tục và xử lý vụ việc theo quy định.