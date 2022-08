Ngày 9-8, tin từ Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thị Ngọc Nga (SN 1992, trú tại huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Bị can Nguyễn Thị Ngọc Nga tại cơ quan công an - Ảnh: Công an cung cấp

Công an xác định từ thời điểm tháng 2-2021 đến tháng 8-2021, lợi dụng uy tín của bản thân Nga đã phát sinh giao dịch chuyển tiền với bạn là chị Nguyễn Thị H. (trú tại TP Lạng Sơn) nhiều lần và ngược lại bằng hình thức chuyển khoản với tổng số tiền là 13,6 tỉ đồng để đáo hạn ngân hàng. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại không có khả năng trả.

Tại cơ quan Công an, Nga khai trong quá trình sinh sống đã vay tiền của nhiều người để sử dụng vào mục đích cá nhân nhưng không có khả năng thanh toán. Sau đó, Nga lấy lý do để đáo hạn ngân hàng đã vay tiền H..

Trong quá trình thực hiện, Nga đã nhiều lần giả danh nhân viên ngân hàng, khách hàng có hồ sơ đáo hạn đặt vấn đề vay tiền và gọi điện tạo lòng tin đối với H.. Sau khi nhận được tiền từ H. chuyển khoản, Nga đã dùng để trả nợ các khoản vay trước đó và sử dụng vào mục đích cá nhân.