Trưa 12-10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Trà Vinh kết hợp Công an huyện Càng Long bất ngờ ập vào trường gà tại bãi đất trống thuộc ấp Cây Cách (xã Bình Phú, huyện Càng Long). Lúc này có 92 người đang đá gà ăn thua bằng tiền. Thấy công an, các đối tượng liền bỏ chạy ra cánh đồng lân cận.

Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: Công an Trà Vinh

Thượng tá Trần Văn Kỳ, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự trực tiếp chỉ đạo, bố trí các mũi trinh sát cùng Công an huyện Càng Long khống chế, bắt giữ 92 đối tượng liên quan. Cơ quan công an đã thu giữ 77 điện thoại di động, 71 xe máy, 6 cặp cựa sắt cùng nhiều dụng cụ đá gà và số tiền hơn 370 triệu đồng.

Tang vật tại hiện trường

Đây là nhóm đối tượng thường xuyên tổ chức đá gà ăn thua bằng tiền, có tính chuyên nghiệp, bố trí người cảnh giác nhiều nơi và thường xuyên thay đổi địa điểm, gây bức xúc trong nhân dân. Cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.