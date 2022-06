Chiều 7-6, Công an tỉnh Bình Định thông tin Cơ quan CSĐT Công an huyện Tuy Phước vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Thu Ba (32 tuổi; ngụ TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định ) về hành vi trộm cắp tài sản.

"Nữ quái" Nguyễn Thị Thu Ba tại cơ quan công an

Thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ ngày 22-5, nhân viên Công ty CP Dịch vụ giao hàng nhanh ở thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước phát hiện kẻ gian lẻn vào bên trong công ty lấy trộm 2 điện thoại, 2 máy tính và 103 triệu đồng tiền mặt, tổng thiệt hại gần 150 triệu đồng.

Vào cuộc điều tra, lực lượng cảnh sát hình sự Công an huyện Tuy Phước phối hợp các đơn vị có liên quan đã làm rõ đối tượng Nguyễn Thị Thu Ba là thủ phạm vụ trộm và thu hồi tang vật.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Thị Thu Ba khai nhận mình từng là nhân viên của công ty trên nên hiểu khá rõ về giờ giấc làm việc, sinh hoạt của cán bộ, nhân viên tại đây. Do vậy, sau khi nghỉ việc, Ba quay lại để trộm cắp tài sản .

Theo Cơ quan CSĐT Công an huyện Tuy Phước, thời điểm thực hiện vụ trộm nói trên, Nguyễn Thị Thu Ba vừa bị TAND TP Quy Nhơn tuyên phạt 6 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản, đang trong thời gian chờ thi hành án.