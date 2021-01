Ngày 8-1, Công an TP Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam cho biết đã ra quyết định truy nã đối với 2 bị can Nguyễn Lê Văn (33 tuổi; ngụ phường Phước Hòa) và Phạm Đắc Nam (24 tuổi; ngụ phường An Mỹ, cùng TP Tam Kỳ).



Bị can Phạm Đắc Nam bị truy nã

Kết quả điều tra xác định ngày 21-12-2020, Nam đến quán cắt tóc ở đường Nguyễn Du. Khi xảy ra mâu thuẫn với chủ quán và các nhân viên, Nam gọi điện thoại cho "đại ca" Hoàng Đình Thắng (37 tuổi, biệt danh Thắng "Diễm", ngụ phường An Mỹ), Văn và đồng bọn tới trợ giúp.

Sau đó, Thắng "Diễm" cùng 2 "đàn em" là Nam, Văn đã đánh chủ quán, nhân viên và làm một vị khách bị thương. Khi công an lập biên bản sự việc, Thắng, Văn và Nam không hợp tác, tiếp tục hành hung nạn nhân trước mặt lực lượng chức năng và có hành động thách thức cán bộ làm nhiệm vụ.

Nguyễn Lê Văn - đàn em Thắng "Diễm"

Ngày 4-1 vừa qua, Công an TP Tam Kỳ đã khởi tố Hoàng Đình Thắng về tội Cố ý gây thương tích. Cùng ngày, Công an TP Tam Kỳ cũng ra quyết định khởi tố bị can đối với Văn, Nam về tội danh trên. Hiện Văn và Nam đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Được biết, Thắng "Diễm" là thành phần "máu mặt" tại địa phương, thường gây gổ đánh người. Tuy nhiên, anh ta rất khôn ngoan, không dùng hung khí tấn công gây thương tích nặng.

Theo hồ sơ, năm 2016, Thắng "Diễm" từng bị khởi tố bị can, bắt tạm giam liên quan đến hành vi đánh bạc. Thắng "Diễm" sau đó bị tuyên án hơn 5 tháng tù giam.

Chân dung Thắng "Diễm"

Năm 2017, Thắng "Diễm" liên quan vụ xô xát tại quán nhậu trên đường Lý Thường Kiệt (TP Tam Kỳ) và bị xử phạt về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Công an TP Tam Kỳ kêu gọi người dân phát hiện Nguyễn Lê Văn và Phạm Đắc Nam báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra qua số điện thoại: 0986.224.225.