Ngày 31-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Phan Huỳnh Trúc Vi (30 tuổi; ngụ tại TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".



Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang thi hành Lệnh bắt tạm giam bị can Phan Huỳnh Trúc Vi

Theo hồ sơ vụ án, Vi từng làm việc tại phòng tổ chức hành chính của một công ty cổ phần ở An Giang. Trong khoảng thời gian 2020 - 2021, sau khi nghỉ việc, lợi dụng việc công ty thực hiện nhiều dự án phân lô, bán nền trên địa bàn TP Long Xuyên nên Vi đã rao bán, nhận tiền cọc của nhiều người rồi chiếm đoạt trên 40 tỉ đồng.

Bị can Phan Huỳnh Trúc Vi

Cơ quan điều tra khám xét nơi ở của Phan Huỳnh Trúc Vi

Mọi chi tiết liên hệ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh An Giang, số 6, đường Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên; hoặc gọi cho trung tá Dương Tư Thường, điều tra viên thụ lý vụ án, điện thoại: 0919.060.557.