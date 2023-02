Ngày 23-2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM cho biết đã bắt được đối tượng truy nã Mai Hoàng Long (SN 1981, quê Đồng Nai) do có hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Mai Hoàng Long là đối tượng bị Công an TP HCM truy nã vào năm 2003.



Theo hồ sơ vụ án, Mai Hoàng Long là thợ sửa xe và thường xuyên mua xe máy của các đối tượng trộm, cướp từ những vụ phạm tội. Năm 2002, Long mua lại một chiếc xe máy do phạm tội mà có thì bị công an điều tra, khởi tố.

Mai Hoàng Long

Trong thời gian được tại ngoại thì Mai Hoàng Long bỏ trốn khỏi nơi cư trú (lúc đó Long tạm trú tại quận 6, TP HCM). Đến năm 2003, Long bị Công an TP HCM phát lệnh truy nã.

Suốt 20 năm qua, Long lẩn trốn và thường xuyên thay đổi chỗ ở tại các tỉnh Bình Dương, Long An, Tiền Giang... Mới đây, khi Long đang làm thợ hồ cho một công trình xây dựng trên đường Tên Lửa (quận Bình Tân, TP HCM) thì bị lực lượng trinh sát thuộc Đội 6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM bắt theo quyết định truy nã.