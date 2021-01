Ngày 15-1, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết đang điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" do các đối tượng chưa rõ lai lịch thực hiện bằng thủ đoạn giả mạo là cán bộ công an để lừa đảo.

Kẻ gian đã yêu cầu bà Trần Ngọc C. chuyển tiền vào tài khoản số 19035886398017, mở tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam mang tên Phan Nguyễn Kim Thoa (SN 2002; cư trú: tổ dân phố 4, thị trấn Ea Drăng, huyện Ea Hleo, tỉnh Đăk Lăk; tạm trú: 148 Nguyễn Ảnh Thủ, phường Trung Mỹ Tây, quận 12) rồi chiếm đoạt.

Hiện nay Phan Nguyễn Kim Thoa không có mặt tại địa phương.

Công an TP HCM yêu cầu Phan Nguyễn Kim Thoa hoặc ai biết Phan Nguyễn Kim Thoa đang ở đâu thì liên hệ ngay Cơ quan CSĐT Công an TP HCM (địa chỉ số 258 đường Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1) gặp điều tra viên Lê Văn Sáng, số điện thoại 0989.681.964 để phối hợp điều tra làm rõ.