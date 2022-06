Ngày 29-6, Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Đức (TP HCM) đang điều tra vụ án "Trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có" xảy ra tại phòng trọ trên đường Nam Cao, phường Tân Phú, TP Thủ Đức và đường Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền, TP Thủ Đức. Những vụ trộm này được phát hiện ngày 16-6-2021.



Trong quá trình điều tra, Lương Văn Minh (SN 1994, ngụ quận Phú Nhuận) đã rời khỏi nơi cư trú đi đâu không rõ. Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Đức đã ra Quyết định truy nã đối với Lương Văn Minh về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Công an TP Thủ Đức kêu gọi Lương Văn Minh nên nhanh chóng ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Ai phát hiện đối tượng Lương Văn Minh ở đâu, báo ngay cho Công an TP Thủ Đức (đường Xa Lộ Hà Nội, phường Hiệp Phú, TP Thủ Đức; điện thoại 028.38966109, gặp cán bộ Nguyễn Thanh Vân) hoặc công an nơi gần nhất.