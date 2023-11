Chiều 23-11, TAND tỉnh Hải Dương đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với cựu cán bộ trại tam giam Công an tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Viết Khánh (SN 1997, trú tại xã Giao Hà, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) về tội trộm cắp tài sản.



Thời điểm gây ra 2 vụ trộm cắp tài sản, Nguyễn Viết Khánh đang là cán bộ Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ninh

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Hải Dương, tối 14-6-2023, Nguyễn Viết Khánh mang theo 1 chiếc búa, dùi đục, xà cầy, đi xe máy từ nhà chị gái ở phường Hoàng Tiến, TP Chí Linh (tỉnh Hải Dương) về cơ quan của Khánh tại Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ninh.

Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, khi đến đoạn đường cầu Đá Vách thuộc phường Minh Tân, thị xã Kinh Môn (tỉnh Hải Dương), Khánh xuống xe tháo biển số xe máy Honda Airblade 18G1-338.17 cất vào trong cốp và đi dọc đường thị xã Kinh Môn với mục đích xem nhà nào có sơ hở thì trộm cắp tài sản.

Đến 23 giờ 45 phút, khi đến cửa hàng Biluxury ở phường An Lưu , thị xã Kinh Môn, phát hiện thấy cửa quán làm bằng cửa cuốn, không có người trông coi, Khánh dừng xe, mở cốp lấy công cụ đã chuẩn bị sẵn bẩy cửa cuốn lên rồi chui vào quán. Khánh đã trộm cắp 1 chiếc điện thoại iPhone 6s, 1 áo phông, 2 chiếc quần đùi cùng số tiền mặt 908.000 đồng.

Tiếp đó, vào 1 giờ 50 phút ngày 15-6-2023, Khánh cạy cửa đột nhập vào bên trong cửa hàng FPT ở phường An Lưu, thị xã Kinh Môn trộm cắp 41 chiếc điện thoại di động (gồm 34 chiếc điện thoại iPhone, 7 chiếc điện thoại Redmi), có tổng trị giá hơn 935 triệu đồng.

Do khi Khánh phá cửa vào cửa hàng này, bộ phận trực camera của Công ty CP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT phát hiện nên đã gọi điện cho quản lý cửa hàng. Người quản lý cửa hàng đã đến Công an phường An Lưu để trình báo. Ngay lập tức, Công an phường An Lưu đã nhanh chóng triển khai lực lượng, bắt quả tang Khánh đang trộm cắp tài sản.

Tại phiên tòa, Nguyễn Viết Khánh thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội trộm cắp tài sản để lấy tiền tiêu.

Kết thúc phiên toà, HĐXX TAND tỉnh Hải Dương đã tuyên phạt Nguyễn Viết Khánh 9 năm tù về tội trộm cắp tài sản.