Tối 21-7, TAND TP Hà Nội tuyên bố kết thúc tranh tụng, Hội đồng xét xử (HĐXX) cho phép 54 bị cáo trong vụ án "Chuyến bay giải cứu" được nói lời sau cùng trước khi nghị án.



Cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng tại phiên toà. Ảnh: Phương Nguyễn

Được nói lời sau cùng, bị cáo Hoàng Văn Hưng - cựu trưởng phòng 5, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an, cựu điều tra chính vụ án - vẫn tiếp tục khẳng định mình bị truy tố oan.

"Bị cáo sẵn sàng đánh đổi cả tính mạng mình để tìm lại sự trong sạch của bản thân mình. Bị cáo luôn tưởng rằng với tinh thần thượng tôn pháp luật, với kinh nghiệm xử án, sự quyết đoán, bản lĩnh của những người cầm cân nảy mực, có cái nhìn thấu đáo, phân tích thận trọng khách quan toàn diện sự việc. Trên cơ sở đó, đưa ra một phán quyết chính xác nhất, đúng quy định của pháp luật, tránh oan sai cho bị cáo" - bị cáo Hưng kết thúc lời nói sau cùng.

Được nói lời sau cùng, bị cáo Nguyễn Anh Tuấn, cựu phó giám đốc Công an TP Hà Nội, cho biết việc phải đứng trước tòa là điều rất đau xót, ân hận và ăn năn với lỗi lầm của mình.

"Vì thương người, vì tin người mà bị cáo đã mắc sai lầm dẫn đến vi phạm pháp luật. Với vi phạm pháp luật của mình, bị cáo rất là đau khổ. Với 44 năm công tác trong lực lượng Công an nhân dân, bị cáo đã rất cố gắng phấn đấu, rèn luyện cuối cùng vấp ngã khi mà chuẩn bị nghỉ hưu"- bị cáo Tuấn chia sẻ.

Tiếp đó, bị cáo Tuấn đã gửi lời xin lỗi tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ Công an, ban giám đốc và toàn bộ cán bộ, chiến sĩ Công an TP Hà Nội vì sai lầm của mình mà làm ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của lực lượng Công an nhân dân. Sau cùng, bị cáo Tuấn bày tỏ mong muốn được HĐXX cho được hưởng một mức án nhẹ nhất, phù hợp nhất.

Bị cáo Hoàng Văn Hưng nói lời sau cùng. Clip quay qua màn hình

"Bị cáo đã 62 tuổi, lại mắc bệnh ung thư thực quản nên mong HĐXX cân nhắc, xem xét cho bị cáo một mức án để sớm có thể trở về với gia đình và tiếp tục chữa bệnh, chăm sóc mẹ già 87 tuổi"- bị cáo Tuấn nói.

Là người duy nhất bị đề nghị án tử hình, được nói lời sau cùng, cựu thư ký của Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Trung Kiên, xin lỗi về hành vi sai trái của mình. "Đó là bản án rất nghiệt ngã với cuộc đời, gia đình bị cáo. Bị cáo không nghĩ là mình lại vi phạm đến mức phải bị loại khỏi cuộc sống, rời thế giới khi bị cáo mới ngoài 40 tuổi. Bị cáo xin lỗi gia đình, người thân, bố mẹ, con bị cáo. Bị cáo xin HĐXX xem xét hoàn cảnh phạm tội, dịch COVID-19 xảy ra, người với người không ai dám gần ai, bị cáo đã tham gia cùng nhiều đoàn công tác để đi đến các điểm dịch trên cả nước, hướng dẫn mọi người cách ly" - bị cáo Kiên nói.

Bị cáo Kiên mong HĐXX xem gia cảnh, bị cáo có bố là thương binh ở chiến trường Tây Nguyên, hơn 70 tuổi, mẹ điều trị tâm thần nhiều năm nay. Bố vợ của bị cáo thương binh Quảng Trị, tai biến mấy năm nay, mẹ vợ bị cáo bị ung thư, ốm đau nhiều năm.

"Từ khi bị cáo nhận thông tin khởi tố vụ án, bị cáo nhận thức hành động sai trái nhưng khi đó, bị cáo mắc COVID-19 và áp lực phải đi tù nên không đủ nghị lực để có thể ra nhận tội ngay. Sau đó, bị cáo đủ nghị lực nhận tội, tự chủ khai báo để giúp cơ quan điều tra có căn cứ chính xác, cụ thể giải quyết vụ án" - cựu thư ký thứ trưởng Bộ Y tế nói.

Bị cáo Kiên nói sẽ tích cực tác động gia đình khắc phục triệt để hậu quả vụ án. Từ sự thành khẩn, ăn năn, tích cực khắc phục hậu quả và đóng góp trong công tác, bị cáo Kiên xin HĐXX cho một cơ hội sống, trở về để được phụng dưỡng bố mẹ, dạy dỗ con cái.

Được nói lời sau cùng, các bị cáo khác trong vụ án đều bày tỏ sự ăn năn hối cải, trình bày do nhận thức chưa đúng đắn nên phạm tội. Qua đó mong tòa xem xét giảm nhẹ mức án.

Sáng mai 22-7, Toà tiếp tục cho các bị cáo còn lại nói lời sau cùng.