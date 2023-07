Chiều nay 21-7, Hội đồng xét xử (HĐXX) TAND TP Hà Nội tiếp tục cho các luật sư bào chữa cùng bị cáo đối đáp lại những lập luận của Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) TP Hà Nội.

Đáng chú ý, sau lời tranh tụng của bị cáo Hoàng Văn Hưng - cựu trưởng phòng 5, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an, cựu điều tra chính vụ án - và luật sư, cựu thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, cựu phó giám đốc Công an TP Hà Nội, đã nêu quan điểm phản bác lại.



Bị cáo Nguyễn Anh Tuấn phản bác lại lời khai của Hoàng Văn Hưng tại phiên toà. Clip quay qua màn hình

Cựu thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, cựu phó giám đốc Công an TP Hà Nội, vẫn giữ những lời khai trước đó thừa nhận đã nhận 2,65 triệu USD từ Nguyễn Thị Thanh Hằng, phó giám đốc Công ty Bluesky, rồi đưa cho Hoàng Văn Hưng để chạy án. Cùng với đó, đồng ý những cáo buộc của cơ quan tố tụng.

Trước đó, chiều cùng ngày 21-7, được đối đáp Hoàng Văn Hưng đề nghị làm rõ số tiền Nguyễn Thị Thanh Hằng chi ra chạy án đã đi đâu? Nếu bị cáo Nguyễn Anh Tuấn không đưa cho ai thì "cần khởi tố ông ta tội lừa đảo". "Bảo bị cáo cầm 18 tỉ đồng rồi khởi tố tội lừa đảo, vậy anh Tuấn cầm 43 tỉ đồng sao không phải lừa đảo?" - bị cáo Hưng nêu vấn đề và đặt nghi vấn nếu cựu phó giám đốc Công an TP Hà Nội không chiếm đoạt: "Vậy 43 tỉ đồng đó, anh Tuấn có đưa cho ai để môi giới hối lộ hay không?".

Về vấn đề này, tại toà, bị cáo Nguyễn Anh Tuấn, khẳng định việc mình khắc phục 1,85 triệu USD, không đồng nghĩa với việc ông thừa nhận tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, như bị cáo Hưng cáo buộc.

Bị cáo Nguyễn Anh Tuấn tại phiên toà. Ảnh: Phương Nguyễn

"Tôi cảm thấy anh Hưng anh ấy chẳng hiểu luật. Tôi khắc phục vì VKSND quy kết tôi có trách nhiệm khi môi giới hối lộ, nghĩa vụ của tôi là khắc phục để được xem xét khoan hồng, chứ đâu phải tôi lừa chị Hằng nên tôi trả lại, anh Hưng đừng đánh tráo khái niệm" - cựu phó giám đốc Công an TP Hà Nội nói.

Bên cạnh đó, cựu thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn cũng khẳng định mình không "dàn dựng" để vu oan cho bị cáo Hưng. Còn việc đối chất đều có sự chứng kiến và xác nhận của kiểm sát viên "Cuối biên bản đều có chữ ký của Hưng, phải đúng anh mới ký chứ".

"Tại toà, khi nãy tôi thấy anh Hưng khóc, tôi không hiểu anh ấy khóc vì cái gì, chứ chắc chắn không phải oan uổng gì. HĐXX cần xem xét lại ý nghĩa những giọt nước mắt này. Tôi chỉ nhắn anh Hưng, mình là một thằng tù cũng phải có nhân cách" - ông Tuấn nói.