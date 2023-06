Chiều 30-6, TAND TP HCM tuyên án vụ sai phạm xảy ra tại Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House) và Cục Thuế TP HCM.

HĐXX nhận đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng do Trịnh Tiến Dũng (SN 1973; đang bị truy nã quốc tế) chủ mưu với thủ đoạn hết sức tinh vi.

Dũng đã sắp xếp mỗi người một công đoạn, tạo thành một chuỗi hành vi để các bị cáo trong vụ án không nhận ra hành vi phạm tội của Dũng, mà giúp sức cho Dũng thực hiện hành vi phạm tội. Hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm trực tiếp đến nguồn thu của nhà nước, xâm phạm quy trình kinh doanh lành mạnh của thị trường Việt Nam...

HĐXX tuyên án. Ảnh: A.T

Đối với nhóm bị cáo Thuduc House, HĐXX tuyên phạt các bị cáo từ 3 năm tù (cho hưởng án treo) đến 15 năm tù giam. Trong đó, bị cáo Quan Minh Tuấn - cựu Kế toán trưởng, lãnh 10 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", 5 năm tù về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Bị cáo Nguyễn Vũ Bảo Hoàng - cựu Tổng Giám đốc Thuduc House, bị tuyên phạt 4 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và 2 năm tù về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Quang cảnh phiên xử. Ảnh: A.T

HĐXX nhận định với vai trò là người đại diện của Thuduc House, bị cáo Hoàng là người chịu trách nhiệm chung về các hoạt động kinh doanh của công ty. Bị cáo đã đồng ý với phương án kinh doanh mà bị cáo Nguyễn Thị Bích Ngọc – cựu Trưởng Phòng kinh doanh xuất nhập khẩu Công ty Thuduc House, bị cáo Quan Minh Tuấn – cựu Kế toán trưởng Công ty Thuduc House đề xuất.

Theo đó, Công ty Thuduc House đã không trực tiếp đàm phán, thoả thuận mua bán linh kiện điện tử mà chỉ ký hợp đồng mua bán hàng với các công ty do Nguyễn Văn Lành làm giám đốc và công ty con, sau đó ký hợp đồng xuất khẩu với các công ty nước ngoài do chính Lành chỉ định. Toàn bộ hàng hoá, trị giá hàng hoá và chuyển hàng xuất khẩu đều do Lành thực hiện.

Về phương thức thanh toán: Các công ty nước ngoài chuyển cho Thuduc House 100% tiền hàng, Thuduc House và công ty con chuyển hàng và bỏ ra trước 10% tiền thuế giá trị gia tăng. Với lợi nhuận ấn định là Thuduc House hưởng 0,6%/tổng trị giá hàng hoá. Sau khi xuất khẩu, Thuduc House sử dụng các hợp đồng mua bán hàng hoá trong và ngoài nước lập hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng để thu lại số tiền thuế giá trị gia tăng đã chuyển cho các công ty của Lành. Hành vi của bị cáo Hoàng đã giúp Trịnh Tiến Dũng chiếm đoạt 365 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, bị cáo Hoàng còn đồng ý chủ trương do Quan Minh Tuấn đề xuất, lợi dụng các hợp đồng tư vấn dịch vụ, tư vấn hợp đồng đã ký với Công ty Phương Nam để ghi tăng thêm 80% trị giá dịch vụ phải thanh toán cho Công ty Phương Nam và công ty này sẽ chuyển lại phần trị giá ghi tăng để sử dụng cho các hoạt động ngoài sổ sách của công ty. Hành vi này gây thiệt hại cho Thuduc House số tiền 7,7 tỉ đồng.



Đối với 15 bị cáo Cục Thuế TP HCM, HĐXX tuyên phạt mức án từ 2 năm tù (cho hưởng án treo) đến 4 năm tù giam về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí". Trong đó, bị cáo Nguyễn Thị Bích Hạnh, cựu Phó Cục trưởng Cục Thuế TP HCM, lãnh mức án cao nhất là 4 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Thị Bích Hạnh đã chỉ đạo, ký các quyết định hoàn thuế cho Thuduc House đối với 15 kỳ (từ tháng 4-2018 đến tháng 6-2019) trái quy định, bỏ qua các dấu hiệu rủi ro về thuế, không áp dụng nguyên tắc quản lý rủi ro trong quản lý hoàn thuế để có ý kiến chỉ đạo các bộ phận giải quyết hoàn thuế cho Thuduc House, gây thất thoát 331 tỉ đồng.

HĐXX cho rằng lẽ ra các bị cáo là cựu lãnh đạo Phòng Nghiệp vụ dự toán pháp chế - Cục Thuế TP HCM phải chịu trách nhiệm cao nhất liên quan đến các sai phạm. Tuy nhiên, HĐXX xét thấy các bị cáo phải chịu áp lực về thời gian trong việc hoàn thuế, các bị cáo sai phạm 1 phần do chưa nhận thức đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan. Khi có cảnh báo từ Cục Hải quan đối với Thuduc House thì đã cùng các bị cáo khác ngăn chặn, giảm bớt thiệt hại trong vụ án.

3 bị cáo từng là cựu cán bộ Chi cục Thuế các quận 1, 3, 5 gồm: Đào Thị Nga, Nguyễn Phương Nam, Ngô Huỳnh Luỹ bị tuyên phạt 4-12 năm tù về tội "Nhận hối lộ".

Đối với nhóm bị cáo Cục Hải quan TP HCM, HĐXX tuyên phạt mức án từ 2-3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.