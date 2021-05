Ngày 17-5, Công an phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng đã lập biên bản vi phạm quả tang, chuyển các đối tượng mở "tiệc ma túy" cho Đội Cảnh sát ma túy Công an quận tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.



Trước đó, Công an phường An Hải Tây nhận tin báo từ người dân về việc xuất hiện nhóm đối tượng mở nhạc công suất lớn, nhảy múa tại chung cư An Trung 2 (đường Ngô Quyền, quận Sơn Trà). Theo người dân, khoảng 1 tuần trở lại, nhóm này thường xuyên mở tiệc bay lắc tại chung cư. Các đối tượng mở nhạc xuyên đêm, gây mất an ninh trật tự tại khu vực.

Các đối tượng thừa nhận hành vi tổ chức, sử dụng ma túy tại căn hộ tầng 8 chung cư An Trung 2

Đến khoảng 3 giờ sáng 17-5, Công an phường An Hải Tây kiểm tra hành chính một căn hộ thuộc chung cư nói trên thì phát hiện nhóm 4 đối tượng gồm Phú Đôn H. (SN 1987; trú thị trấn khe Sanh, huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị), Nguyễn Xuân Kh. (SN 1998; trú thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hoá), Trương Thị Diệu A. (SN 1996; trú đường Hoàng Diệu, quận Hải Châu), Nguyễn Thị Ph. (SN 1994; trú huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) đang phê pha ma túy.

Tại hiện trường, công an còn thu giữ 1 bộ loa kéo, đèn nháy... Qua làm việc, các đối tượng thừa nhận đã mua ma tuý về và tổ chức sử dụng. Số vật dụng nói trên được dùng để "biến" căn hộ tầng 8 chung cư An Trung 2 thành "động" bay lắc.

Số loa, đèn nháy thu giữ tại hiện trường

Cùng ngày, Công an quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng cho biết đã tham mưu UBND quận xử phạt 20 triệu đồng một cơ sở karaoke kinh doanh bất chấp mùa dịch. Theo đó, cơ sở Karaoke Holiday (57 Ngô Văn Sở) bị phát hiện mở cửa phục vụ khách vào đêm 6-5. Chủ cơ sở thừa nhận hành vi và cam kết thực hiện nghiêm các quy định phòng dịch.

Theo thống kê của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Đà Nẵng, từ ngày 5-5 đến nay, các địa phương đã xử phạt 272 trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch với số tiền 554 triệu đồng.