Ngày 15-4, Công an quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) cho biết đã tạm giữ 2 đối tượng cầm đầu là Võ Văn Toàn (SN 1982, trú K108/22 Điện Biên Phủ, phường Chính Gián, quận Thanh Khê), Nguyễn Ngọc Ánh Hà (SN 1987, trú 26 Hòa An 7, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ) và truy xét nhiều đối tượng là "chân rết" của đường dây ghi số đề trên địa bàn.



Theo điều tra, Võ Văn Toàn là đối tượng có nhiều bất minh về thời gian hoạt động và kinh tế. Hàng ngày đi đâu làm gì cứ đến tầm khoảng 16 giờ đến 18 giờ 30 là Toàn có mặt tại căn gác tầng 2 của ngôi nhà.

Toàn thường xuyên đóng kín cửa. Đối tượng còn nuôi chó dữ để canh phòng người lạ. Không người lạ mặt nào có thể tiếp cận được.

Công an bắt giữ Toàn, Hà và các "chân rết" giúp việc trong đường dây

Chiều 13-4, 5 tổ công tác của Công an quận Thanh Khê đồng loạt ập vào nhà các đối tượng. Thấy công an, Toàn chạy thẳng lên tầng 2 rồi nhanh chóng tẩu thoát ra sân thượng, định nhảy qua mái tôn hàng xóm để trốn thoát nhưng bị các trinh sát kịp thời khống chế.



Tại trụ sở Công an, Toàn cho hay có liên hệ mật thiết với Nguyễn Ngọc Ánh Hà nên 2 đối tượng này cùng nhau tổ chức đánh bạc, lợi nhuận chia đôi. Ngoài ra, công an xác định một số đối tượng là "chân rết" chuyên thu gom số đề, chuyển tịch đề cho Hà và Toàn gồm: Lê Thị Thanh Hoàng (SN 1985, trú K223 Trường Chinh); Nguyễn Thị Giao Linh (SN 1985, trú 46 Trần Thái Tông); Trần Minh Triều (SN 1974, trú 310 Huỳnh Ngọc Huệ).

Công an thu giữ lượng lớn tiền mặt, ĐTDĐ

Đường dây này hoạt động từ tháng 9-2021 đến nay với số tiền giao dịch hàng ngày hơn 100 triệu đồng. Để qua mắt lực lượng chức năng, các đối tượng thường sử dụng thủ đoạn tinh vi, phân công vai trò cụ thể cho từng người.

Quá trình khám xét, các trinh sát thu giữ được 250 triệu đồng, 17 điện thoại di động, 1 két sắt của các đối tượng.



Hiện, vụ việc đang tiếp tục được mở rộng, điều tra các đối tượng liên quan.