Đến thời điểm hiện tại, VKSND TP HCM đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt để tạm giam Phạm Thị Mai Ngân cùng 38 đồng phạm khác về các tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Đây là các đối tượng trọng điểm tham gia đánh bạc và tổ chức đánh bạc với số tiền lớn.

Khi vụ án được khám phá, Công an TP HCM đã tạm giữ 13 đối tượng trọng điểm, 16 con bạc, 30 kẻ liên quan. Các đối tượng này vẫn đang được tiếp tục lấy lời khai để làm rõ hành vi của từng người. Sau khi đồng bọn sa lưới, hai kẻ cầm đầu vụ án là Huỳnh Long Bạch và Nguyễn Đắc Quý đã bỏ trốn, sau đó bị các trinh sát bắt khẩn cấp khi đang lẩn trốn ở quận 7 (TP HCM).

Tang vật thu được trong vụ án trị giá gần 21 tỉ đồng, trong đó có 2,9 tỉ đồng tiền mặt, nhiều máy tính xách tay, điện thoại cùng các giấy biên nhận, sổ hồng, hợp đồng mua bán đất đai, giấy chứng nhận kinh doanh.

Bước đầu, Công an TP HCM xác định quy mô đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng của nhóm đối tượng trên có số tiền giao dịch hơn 3,8 tỉ USD - tương đương 87.612 tỉ đồng. Công an TP HCM đánh giá đường dây cờ bạc qua mạng do Huỳnh Long Bạch cầm đầu là cực kỳ tinh vi, nhiều mắc xích và sử dụng nhiều phương thức ma mãnh để lách luật.