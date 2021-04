Sáng 2-4, lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa và UBND TP Thanh Hóa đã tổ chức gặp mặt, tuyên dương và trao thưởng 40 triệu đồng cho Ban Chuyên án 663S - Công an TP Thanh Hóa đã phá thành công vụ việc nổ súng vào nhà dân giữa ban ngày gây bức xúc trong dư luận.



Ông Trịnh Huy Triều, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, tặng hoa, trao thưởng cho ban chuyên án

Trước đó, Công an TP Thanh Hóa đã phá chuyên án, khởi tố 4 người và bắt tạm giam Lại Văn Đức (SN 1998; ngụ số nhà 373 phố Duy Tân, phường Nam Ngạn, TP Thanh Hóa) và Kim Hữu Mạnh (SN 1991; ngụ số nhà 36 phố Tống Duy Tân, phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa) về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo Công an TP Thanh Hóa, do mâu thuẫn với anh N.Q.V. (SN 1982; ngụ số nhà 66 Nguyễn Quỳnh, phường Điện Biên, TP Thanh Hóa) trong lúc đi dự sinh nhật nên Đức và Mạnh đã rủ theo 2 "đàn em" đi xe máy bịt mặt, che biển số mang theo 2 khẩu súng Colt tự chế tới trước nhà anh V. rồi nổ nhiều phát đạn vào trong nhà.

Rất may nhà anh V. có cửa kính cường lực nên không có ai bị thương. Tuy nhiên, vụ nổ súng đã gây bức xúc trong nhân dân.

Nhận được tin báo và sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa, Công an TP Thanh Hóa đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh và bắt giữ được ổ nhóm gây ra vụ việc trên.

Đức và Mạnh bị khởi tố bắt giam

Đại tá Khương Duy Oanh, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa, khẳng định việc Công an TP nhanh chóng bắt giữ nhóm thanh niên sử dụng súng tự chế bắn vào nhà dân, gây mất an ninh trật tự có ý nghĩa rất quan trọng trong việc ngăn chặn, phòng ngừa tình trạng tội phạm sử dụng vũ khí nóng, hung khí nguy hiểm gây án, thể hiện tinh thần kiên quyết đấu tranh trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cuộc Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Hiện vụ việc đang được Công an TP Thanh Hóa tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.