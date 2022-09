Ngày 7-9, liên quan đến bãi chôn lấp chất thải trái phép của Công ty TNHH MTV Môi trường Trà Vinh ở xã Tân Long, huyện Phú Giáo (tỉnh Bình Dương), Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương đã có thông tin chính thức đến báo chí.



Sở này cho hay theo giấy phép xử lý chất thải nguy hại do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp cho Công ty TNHH MTV Môi trường Trà Vinh thì phạm vi thu gom chất thải công nghiệp nguy hại và chất thải công nghiệp thông thường có tính chất tương tự chất thải nguy hại của công ty này là trên địa bàn toàn vùng Đông Nam Bộ. Chất thải phải được chuyển về nhà máy xử lý tại xã Thanh Sơn, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh để xử lý và doanh nghiệp này không có bất cứ địa điểm tập kết hay kho trung chuyển chất thải nào trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Hiện trường bãi chôn lấp chất thải tại xã Tân Long, huyện Phú Giáo

Qua kiểm tra, Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Dương xác định tại địa điểm chôn lấp chất thải cùng toàn bộ nhà xưởng xây dựng đều không có giấy phép. Việc tự ý sử dụng đất để xây dựng kho xưởng khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép là vi phạm các quy định pháp luật về đất đai, xây dựng và môi trường.

Trước diễn biến vụ việc, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản đề nghị UBND huyện Phú Giáo kiểm tra, xử lý đối với việc ông Hứa Đông (chủ khu đất) sử dụng đất sai mục đích và xây dựng nhà xưởng trái phép tại 4 thửa đất nói trên.

Theo đánh giá sơ bộ, khu đất của ông Hứa Đông đã có khoảng 25.000 tấn chất thải rắn công nghiệp (than, xỉ lò hơi) bị chôn lấp. Xung quanh khu đất được xây dựng tường rào bằng gạch và dựng tôn kín cao 3,6 m; riêng khu vực ranh đất tiếp giáp suối Thôn còn để trống.

Qua rà soát các báo cáo quản lý chất thải của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương, bước đầu đã xác định có 5 doanh nghiệp chuyển giao chất thải cho Công ty TNHH MTV Môi trường Trà Vinh. Hiện nay, hiện trường khu vực chôn lấp được Đoàn kiểm tra Cục Cảnh sát môi trường (Bộ Công an) phối hợp với Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Bình Dương, Công an huyện Phú Giáo… kiểm soát chặt chẽ và tiếp tục khám nghiệm để xác định khối lượng, kiểm nghiệm, phân tích thành phần các loại chất thải đã chôn lấp...

Đồng thời, lực lượng chức năng sẽ tiến hành xác minh, thu thập thông tin từ công nhân, người dân địa phương và thu thập tài liệu từ các chủ nguồn thải chất thải rắn công nghiệp nhằm xác định tính chất vụ việc để củng cố hồ sơ xử lý vi phạm đối với Công ty TNHH MTV Môi trường Trà Vinh theo quy định pháp luật.