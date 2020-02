Chiều 5-2, TAND quận 5 (TP HCM) kết thúc xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Phan Thị Diệu Chi (SN 1972, cựu Đội trưởng, Đội Thuế liên phường 3- Chi Cục thuế quận 5) 11 năm tù về tội "Nhận hối lộ".

Cùng tội danh trên, HĐXX sơ thẩm phạt 3 bị cáo từng là cấp dưới của Chi, gồm: Lâm Hữu Hậu (SN 1964, cựu cán bộ thuế thuộc Đội Thuế liên phường 3) 7 năm tù, Trần Anh Tuấn (SN 1960, cựu phó đội trưởng) 6 năm và Nguyễn Thị Bạch Hường (SN 1967, cựu cán bộ thuế) 8 năm.



Theo bản án sơ thẩm, Chi là đội trưởng Đội Thuế liên phường 3, quản lý phường 6, 12, 13, 15 trên địa bàn quận 5. Làm việc dưới quyền Chi có Tuấn và 7 nhân viên. Lãnh đạo đội thuế liên phường đảm đương trách nhiệm tư vấn mức doanh thu dự kiến, mức thuế; tư vấn mức thuế miễn, giảm đối với hộ kinh doanh. Toàn đội làm khá nhiều công việc, trong đó có việc chủ động khảo sát, điều chỉnh doanh thu; điều chỉnh- xét mức thuế khoán phù hợp. Với trách nhiệm trên, Chi cùng cấp dưới (đội phó Tuấn và hai cán bộ thuế Hậu, Hường) tiếp nhận tờ khai thuế của các hộ cá nhân kinh doanh, kiểm tra và xây dựng mức thuế khoán đối với các hộ kinh doanh.



Bốn bị cáo từng là cán bộ thuế ra tòa về tội "Nhận hối lộ"

Tháng 12-2018, công an bắt quả tang Chi đang nhận 6 triệu đồng từ một đại diện hộ kinh doanh. Tương tự, Hậu bị bắt quả tang nhận hối lộ 10 triệu đồng. Mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT Công an quận 5 xác định trong quá trình tiếp nhận hồ sơ, Chi cùng 4 thuộc cấp (Tuấn, Hậu, Hường) có tiếp xúc, đặt vấn đề xem xét áp mức tăng thuế thấp với một số hộ kinh doanh và có đề cập đến tiền bồi dưỡng. Nếu không đưa tiền theo yêu cầu, các hộ kinh doanh không tránh khỏi một mức thuế cao hơn nhiều so với những năm trước đó. Tổng cộng, Chi nhận hối lộ 267,5 triệu đồng, Hậu nhận 62 triệu đồng, Tuấn nhận 61 triệu đồng, Hường nhận 123 triệu đồng.

HĐXX kết luận bị cáo Chi đóng vai trò chủ mưu trong vụ án. Bị cáo thông đồng với cấp dưới trong suốt quá trình phạm tội hoặc trực tiếp giao dịch với đại diện hộ kinh doanh. Sau đó, Chi và từng nhân viên chia nhau số tiền theo từng phi vụ. Đơn cử, Tuấn thường trực tiếp đến các cửa hàng thu tiền thuế. Đa số hộ kinh doanh đều gửi thêm chi phí (ngoài tiền đóng thuế) mỗi khi tiếp đón phó đội trưởng này. Tuấn làm "cầu nối" khi trực tiếp nhận tiền hối lộ như Chi chỉ đạo. Đồng thời, Tuấn báo lại người dân mức tiền bồi dưỡng do Chi đưa ra. Hai cán bộ thuế còn lại thường đi nhận tiền giúp cấp trên. Mỗi lần như vậy, Chi là người quyết định tỉ lệ ăn chia.

Không chịu nổi, nhiều hộ kinh doanh tố cáo hành vi làm tiền trắng trợn ở Đội Thuế liên phường 3.



Cựu đội trưởng đội thuế Phan Thị Diệu Chi trước bục thẩm vấn

Ngoài 4 đối tượng trên, cơ quan công an có triệu tập một số cán bộ công chức thuộc Đội Thuế liên phường 3 để làm rõ những nội dung người dân tố cáo. Những cán bộ này đều không thừa nhận việc đi thu thuế hộ, nhận tiền hoặc vòi vĩnh, ép buộc người dân. Do chưa đủ căn cứ chứng minh tội phạm nên Công an quận 5 đã chuyển thông tin, tin báo về Chi Cục thuế quận 5 xử lý theo thẩm quyền.