Gã hàng xóm lợi dụng vắng người nhiều lần giở trò đồi bại với thiếu nữ 15 tuổi

15/10/2018 15:08

Ngày 15-10, thông tin Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết cơ quan điều tra đã ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Chu Văn Tân (SN 1968, trú xóm Chu Trạc, xã Hoa Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) về hành vi dâm ô trẻ em dưới 16 tuổi.

Đối tượng Chu Văn Tân làm việc với cơ quan công an - Ảnh: ĐT

Trước đó, vào cuối tháng 9-2018, chị L.T.H (SN 1967, trú xã Hoa Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) gửi đơn lên Công an huyện Yên Thành tố cáo Chu Văn Tân có hành vi đồi bại với con ruột mình tên là T. (SN 2003). Theo chị H., Chu Văn Tân đã lợi dụng lúc cháu T. ở nhà một mình để thực hiện hành vi dâm ô đối với cháu T. Sau mỗi lần thỏa mãn thú tính, Tân đều đe dọa không cho cháu T. nói với ai. Vì sợ hãi nên cháu T. đã không nói với gia đình và người thân.



Nhận được đơn tố cáo của chị H., cơ quan công an đã vào cuộc điều tra. Làm việc với cơ quan công an, Chu Văn Tân đã thừa nhận có hành vi đồi bại với cháu T. nhiều lần.

Được biết, cháu T. có hoàn cảnh rất đáng thương, bị thiểu năng trí tuệ, bố mất sớm, hiện ở với mẹ.

Đức Ngọc