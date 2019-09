Sáng 23-9, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết vừa ra quyết định tạm giữ lần 1 đối với ông Nguyễn Thái Luyện (SN 1985, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Địa ốc Alibaba) để điều tra hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trước đó, ngày 18-9, Phòng Cảnh sát Kinh tế- Công an TP HCM đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp ông Nguyễn Thái Luyện. Hiện Công an TP HCM đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối với ông Luyện và mở rộng điều tra đối với nhiều người liên quan.

Công an thu giữ nhiều tài liệu tại Alibaba



Theo kết quả điều tra ban đầu, ông Nguyễn Thái Luyện được xác định chủ mưu, chỉ đạo em ruột là Nguyễn Thái Lĩnh (Tổng Giám đốc Alibaba) mua một số lượng đất nông nghiệp.

Các nạn nhân viết đơn tố cáo Alibaba



Sau đó, các đối tượng dùng pháp nhân Công ty Alibaba và hệ thống công ty con lập dự án công ty "ma", phân lô rồi quảng cáo trên mạng xã hội để bán đất nền, có đến hàng ngàn người đã ký hợp đồng thỏa thuận, chuyển nhượng nền đất dưới dạng thổ cư.

Một nguồn tin của Báo Người Lao Động xác nhận, Alibaba đã lập 40 dự án "ma" ở 3 tỉnh, thành để bán đất nền cho 6700 người, thu vào 2650 tỉ đồng.

Từ khi anh em ông Nguyễn Thái Luyện bị bắt, hàng trăm người đã đến trụ sở Công an TP HCM làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo. Đến nay, Công an TP HCM đã nhận gần 200 đơn của các nạn nhân tố cáo Alibaba.



Trước đó, thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an đã kêu gọi người dân nào là nạn nhân của Alibaba liên hệ Cơ quan CSĐT Bộ Công an và cơ quan CSĐT ở các địa phương có liên quan cung cấp thông tin để phục vụ điều ra làm rõ vụ án.