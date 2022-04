Chiều 8-4, lãnh đạo Phòng Tham mưu - Công an tỉnh Đắk Nông cho biết mặc dù đơn trình báo bị đe doạ khi tác nghiệp của phóng viên Báo Tuổi Trẻ chưa tới đơn vị nhưng qua nắm thông tin báo chí về việc có đối tượng đe dọa chặt tay phóng viên, đại tá Bùi Quang Thanh đã chỉ đạo khẩn trương thụ lý nguồn tin tố giác tội phạm.

Khu vực suối thác Cá Sấu bị san lấp, xây dựng công trình trái phép. Ảnh: T.T

"Đây là sự việc nghiêm trọng, ảnh hưởng đến an nguy của phóng viên và người tác nghiệp báo chí. Việc đe dọa phóng viên khi tác nghiệp đúng quy định là không thể chấp nhận được. Do đó, quan điểm của giám đốc công an tỉnh là yêu cầu xử lý ngay để ngăn chặn hành vi vi phạm" - vị lãnh đạo Phòng Tham mưu thông tin.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, ngày 8-4, ông Nguyễn Tài Đại (bút danh Trung Tân), phóng viên thường trú của Báo Tuổi Trẻ tại Đắk Nông, đã làm đơn trình báo gửi Công an tỉnh và Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Nông về việc có người gọi điện đe dọa "cho đứt đi cánh tay" khi tìm hiểu, viết bài về sai phạm đất đai, xây dựng trên địa bàn TP Gia Nghĩa.

Trước đó, vào ngày 5-4, ông Đại đi khảo sát thực tế, làm việc với cơ quan chức năng TP Gia Nghĩa về việc san lấp mặt bằng, xây dựng trái phép, chặn suối thác Cá Sấu xây dựng các công trình trái phép.

Đến tối cùng ngày, ông Đại bị 1 người xưng tên Trọng, gọi điện đe dọa: "Mày đưa báo cho đàng hoàng, chứ bọn nó có kiểm tra cũng chẳng làm được gì tao. Tao chấp nhận bỏ tiền cho mày đứt đi cánh tay chứ sợ gì đâu. Bữa sau viết đàng hoàng, không tao bóp đầu đi đó…".