Sáng 2-12, nhà báo B.H.T (phóng viên thuộc Văn phòng Đại diện Báo Người Lao Động tại miền Bắc) đến tác nghiệp ở khu vực bên ngoài công trình số 09 (lô B khu biệt thự 5,2 ha, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) để ghi nhận tình trạng dù đang bị đình chỉ nhưng vẫn tiếp tục thi công.



Cản trở, không cho tác nghiệp

"Trước khi tới hiện trường, tôi liên hệ với ông Trần Việt Hà, Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy và ông Đỗ Ngọc Anh, Chủ tịch UBND phường Yên Hòa, thì được ông Anh hướng dẫn tới hiện trường để ghi nhận. Khi đang đứng ở khu vực công cộng bên ngoài công trình để ghi nhận cảnh hàng chục người vẫn thi công bên trong bất chấp lệnh đình chỉ, bất ngờ một người đàn ông mặc thường phục cùng hàng chục người mặc đồng phục màu vàng từ trong công trình xông ra, quây kín tôi, cản trở, không cho tác nghiệp. Đặc biệt, những người này còn có lời lẽ xúc phạm, đe dọa, thậm chí giữ tôi lại tại khu vực trước quán cà phê đối diện công trình vi phạm. Sự việc được camera của quán cà phê Cây Xoài và điện thoại cá nhân tôi ghi lại" - phóng viên B.H.T cho biết.

Theo phóng viên này, những người nói trên và cá nhân ông Phạm Văn Tiến (là chủ nhiệm công trình 09) còn xúc phạm nghề báo bằng những lời lẽ tục tĩu, mang tính "côn đồ". Phóng viên T. đã đến Công an phường Yên Hòa trình báo sự việc. Công an phường Yên Hòa sau đó đã chuyển hồ sơ lên Công an quận Cầu Giấy để làm rõ, xử lý theo quy định.

Dù đang bị đình chỉ nhưng tại công trình này vẫn thi công rầm rộ trong thời gian qua

Chỉ đạo xử lý triệt để?

Thời gian qua, Báo Người Lao Động nhận được thư phản ánh của bạn đọc về việc công trình số 09 dù đang bị đình chỉ nhưng vẫn thi công rầm rộ gây bức xúc.

Công trình này đã được các cơ quan chức năng xác định có nhiều vi phạm trật tự xây dựng nghiêm trọng, như: Xây dựng thêm tầng hầm diện tích khoảng 150 m2 ngoài hồ sơ được cấp phép; thi công mái tầng 1 diện tích 150 m2, vượt khoảng 75 m2; vi phạm cam kết với các hộ liền kề về việc bảo đảm độ lùi công trình nhỏ nhất là 1,5 m tính từ ranh giới đất; vi phạm thiết kế nhà biệt thự đơn lập, phá vỡ cảnh quan, quy hoạch khu biệt thự 5,2 ha Yên Hòa; không bảo đảm biện pháp an toàn khi thi công công trình, gây ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng người dân và tài sản của các công trình liền kề.

Các cơ quan chức năng đã có những quyết định xử phạt, yêu cầu chủ công trình tháo dỡ phần vi phạm nhưng dù đang bị đình chỉ thì nơi đây vẫn tiếp tục thi công.

Chủ đầu tư công trình này là ông Phạm Văn Duyên và bà Vũ Thị Thu Hà (ngụ phường Ngọc Hà, quận Ba Đình). Ông Duyên là Tổng Giám đốc Tổng Công ty TNHH Duyên Hà (chuyên sản xuất xi-măng Duyên Hà). Trong một văn bản đầu tháng 12-2020, chủ đầu tư công trình lại là ông Phạm Văn Dũng (ngụ cùng địa chỉ với ông Duyên và bà Hà).

Ông Đỗ Ngọc Anh xác nhận hiện ông Duyên là chủ đầu tư công trình này. "Phường đã có văn bản báo cáo, đề xuất lên quận Cầu Giấy về hướng xử lý đối với công trình. Xử lý thế nào sẽ được các cấp quyết định sắp tới" - ông Ngọc Anh nói.

Theo một người dân sống cạnh công trình, có thời điểm nơi đây thi công cả ngày lẫn đêm nên không thể ngủ được vì tiếng ồn. Gạch đá, vật liệu xây dựng liên tục rơi vào nhà dân xung quanh.

Ngày 4-12, ông Trần Việt Hà, Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy, cho biết đơn vị vừa họp và có văn bản gửi Sở Xây dựng và Sở Quy hoạch Kiến trúc xin ý kiến về hướng xử lý đối với công trình số 09. Hiện công trình đang bị đình chỉ hoạt động. Về việc đang bị đình chỉ hoạt động nhưng vẫn thi công, ông Hà khẳng định: "Đây là trách nhiệm của UBND phường, quận cũng đã đôn đốc để anh em xử lý".

Trước đó, Văn phòng Chính phủ, UBND TP Hà Nội, Sở Xây dựng Hà Nội… đã có nhiều văn bản chỉ đạo xử lý triệt để công trình có nhiều sai phạm này nhưng thực tế cho thấy đến nay, quận Cầu Giấy vẫn chưa có hướng xử lý cụ thể. Ngày 18-10, UBND quận Cầu Giấy có văn bản đề nghị Công ty Điện lực Cầu Giấy và Xí nghiệp Kinh doanh nước sạch Cầu Giấy xem xét tạm dừng cung cấp dịch vụ đối với công trình này, tuy nhiên ông Hà cho biết "dù đã có văn bản nhưng các đơn vị cung cấp điện, nước không thực hiện".