Giám đốc Công ty tài chính "lệnh" cho đàn em "đầu gấu" đi bắn người

21/07/2018 10:18

Ngày 21-7, tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự (PC45) - Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết cơ quan này đang khẩn trương truy bắt Nguyễn Tác Văn (SN 1990, ngụ phường Tào Xuyên, TP Thanh Hóa; là Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ Tài chính Bảo Tín, có địa chỉ ở phường Tào Xuyên) để điều tra, làm rõ hành vi "tàng trữ trái phép vũ khí", "cố ý gây thương tích" và "gây rối trật tự công cộng".



Nguyễn Tác Văn, Giám đốc Công ty dịch vụ tài chính, chỉ đạo đàn em đi bắn người

Theo tài liệu của cơ quan công an, Văn mở công ty dịch vụ tài chính nhưng thực chất tổ chức cho các con bạc ghi số lô đề, khi nhiều con bạc thua nợ tiền nhưng không trả, Văn sẽ chỉ đạo "đàn em" toàn những đối tượng "đầu gấu", bất hảo đi đòi nợ và sẵn sàng gây sự, đánh đập những người nợ tiền của Văn.

Vào rạng sáng 16-6 vừa qua, Văn đã chỉ đạo "đàn em" tới ném chất bẩn vào nhà hàng Phương Nam (trên địa bàn huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) để uy hiếp đòi nợ tiền lô đề. Chưa dừng lại ở đó, Văn còn đưa súng côn tự chế và súng bắn đạn ria cho đàn em bắn trọng thương ông Nguyễn Ngọc Minh, chủ nhà hàng này.

Nhận được thông tin, Công an tỉnh Thanh Hóa đã vào cuộc điều tra và bắt giữ 7 đối tượng. Riêng kẻ cầm đầu, chủ mưu là Nguyễn Tác Văn sau khi chỉ đạo đàn em đi bắn người đã bỏ trốn khỏi địa phương.



Súng đạn và nhiều dao kiếm được tìm thấy tại nhà của ổ nhóm do Nguyễn Tác Văn cầm đầu

Công an sau đó đã tiến hành khám xét nơi ở của ổ nhóm này đã phát hiện 5 khẩu súng tự chế (gồm 2 súng bắn đạn ria, 3 khẩu súng côn quay tự chế) và nhiều dao kiếm các loại.

Qua giám định của Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa, những khẩu súng này có tính năng, tác dụng tương đương súng quân dụng.

Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục tổ chức truy bắt Giám đốc công ty tài chính Nguyễn Tác Văn, đồng thời công an cũng thông báo nếu ai phát hiện thấy Văn thì báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất, hoặc liên hệ trực tiếp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Thanh Hóa theo số điện thoại 02373.858.252.

Tuấn Minh