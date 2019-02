Gửi ảnh "nhạy cảm" cho bạn trai mới quen qua Zalo, cô gái trẻ bị tống tiền

16/02/2019 20:15

Ngày 16-2, Công an huyện Cô Tô (tỉnh Quảng Ninh) cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Hồng Quý (SN 1995 trú tại TP Hải Phòng) để điều tra, làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản. Quý được xác định đã đe dọa chị T.T.M., trú tại thị trấn Cô Tô, phải chuyển cho mình một số tiền lớn nếu không sẽ "tung" ảnh "nhạy cảm" của nạn nhân lên mạng.



Trước đó, chiều 14-2, chị M. đến Công an huyện Cô Tô trình báo bị 1 thanh niên quen trên mạng xã hội "tống tiền". Theo trình báo của chị M., vào tháng 12-2018, chị có quen 1 thanh niên trên mạng xã hội Zalo có nick là "Việt Nguyễn".

Quá trình nhắn tin, chị M. có gửi một số ảnh "nhạy cảm" của mình cho thanh niên này. Không ngờ, thanh niên này đã nhắn tin đe dọa tống tiền, yêu cầu chị M. phải chuyển cho hắn một số tiền lớn, nếu không sẽ đưa những hình ảnh "nhạy cảm" của chị lên mạng xã hội.

Do sợ gia đình biết, chị M. đành phải chấp nhận yêu cầu của đối tượng nhưng xin giảm xuống còn 30 triệu đồng và giảm tiếp còn 15 triệu đồng. Đến ngày 14-2, gã thanh niên yêu cầu chị M. để tiền ở một nơi định sẵn tại khu vực đường Tình yêu, khu 3 thị trấn Cô Tô, huyện Cô Tô.

Sau khi nhận được thông tin trình báo, Công an huyện Cô Tô đã xác lập chuyên án để điều tra. Đến 16 giờ ngày 14-2, tại khu 3 thị trấn Cô Tô, Công an huyện đã bắt quả tang Nguyễn Hồng Quý có hành vi cưỡng đoạt tài sản của chị T.T. M.. Lực lượng công an thu giữ tại hiện trường gồm 1 điện thoại nhãn hiệu Oppo, 1 xe máy hiệu Jupiter và 15 triệu đồng.

Tr.Đức