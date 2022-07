Ngày 5-7, Công an quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng cho biết đang xác minh, thu thập thông tin các đối tượng liên quan vụ hỗn chiến rạng sáng 3-7 trên địa bàn.



Theo đó, vào khoảng 2 giờ sáng 3-7, người dân sống tại Nhà 3 Chung cư đường Tô Hiệu (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) hoảng hốt khi nghe tiếng đánh nhau, xô xát tại tầng 2 tòa nhà.

Tại hiện trường, người dân phát hiện H.Ng.T.Q (SN 2004; trú phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê) bị thương nặng với nhiều vết chém ở tay, đùi, lưng.

Số hung khí là tang vật của vụ việc

Công an phường Hòa Minh nhận định đây là vụ mâu thuẫn giữa nhóm thanh niên ở khối 6, phường Thanh Khê Đông với khoảng 23 đối tượng, do N.A.N.V (SN 2004) cầm đầu và nhóm 6 đối tượng do Th.K (SN 2008) cầm đầu.

Rạng sáng 3-7, hai nhóm (khoảng 30 đối tượng) hẹn nhau tại bãi xe khu chung cư đường Tô Hiệu để "nói chuyện". Các đối tượng mang theo nhiều chai lọ chứa xăng, mã tấu và dao phóng lợn để sẵn sàng động thủ.

Lời qua tiếng lại, 2 nhóm lao vào hỗn chiến. Lúc sau, H.Ng.T.Q bỏ chạy vào chung cư, lên tầng 2 rồi bị chém trọng thương. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu sau đó.

Qua điều tra, Công an phường Hòa Minh quyết định tạm giữ 2 thành viên thuộc nhóm H.Ng.T.Q là B.Ph.H (SN 2004) và L.H.T (SN 2001). Các đối tượng khai nhận đã tham gia vụ hỗn chiến rạng sáng 3-7.