Sáng 5-7, Công an phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đã bàn giao thợ xây chém đồng nghiệp cho công an quận này tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý.



Nghi phạm bị tạm giữ hình sự là Phan Quốc Đông (28 tuổi, ngụ xã Đại Thạnh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam).

Thợ xây Phan Quốc Đông bị tạm giữ hình sự

Điều tra ban đầu cho thấy chiều 3-7, tại công trình nhà dân trên đường Tôn Đản, phường Hòa An, nhóm thợ xây - trong đó có Phan Quốc Đông và Lê Minh Tuấn (28 tuổi, ngụ huyện Đại Lộc) sau khi xong việc thì tổ chức ăn nhậu.

Lúc này, Lê Thanh Tuấn Em (29 tuổi, tạm trú đường Tôn Đản) không nhậu mà ngồi chơi trong lán trại. Một số người trong bàn nhậu bàn tán, xì xầm cho rằng Tuấn Em "không hòa đồng".

Tuấn Em nghe vậy liền vác dao đi lại bàn nhậu gây sự với đồng nghiệp. Phan Quốc Đông và Lê Minh Tuấn thấy Tuấn Em cầm dao liền đánh trả.

Tuấn được các thợ xây can ngăn, còn Đông lấy một con dao dài 25 cm chém liên tiếp Tuấn Em, gây thương tích.

Nạn nhân bị chém nhiều nhát vào tay, mất nhiều máu, được đưa vào Bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu ngay sau đó.

Phan Quốc Đông cùng Lê Minh Tuấn sau đó đã đến cơ quan công an trình diện.