Nguồn tin riêng của Báo Người Lao Động cho biết đêm 25-4, rạng sáng 26-4, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Thái Bình đã bất ngờ "đột kích" quán bar MK, phát hiện hàng trăm dân chơi đang "bay lắc" trong tiếng nhạc chát chúa.



Các "dân chơi" tại hiện trường

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 23 giờ đêm 25-4, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, phối hợp với Công an TP Thái Bình, lực lượng cảnh sát 113 và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Thái Bình bất ngờ đột kích quán bar MK, tại phường Kỳ Bá, TP Thái Bình.

Khi lực lượng chức năng ập vào kiểm tra hành chính, hàng trăm thanh niên nam nữ đang quay cuồng, nhảy nhót trong tiếng nhạc chát chúa. Nhiều đối tượng có biểu hiện "phê" do sử dụng ma túy.

Phát hiện lực lượng công an, các "dân chơi" hò nhau tháo chạy như "ong vỡ tổ" ra bên ngoài nhưng đã muộn... Một số đối tượng tìm cách phi tang nhiều bịch nghi là ma túy dưới sàn, ghế, gầm bàn...

---

Lực lượng công an chốt chặn lối ra vào quán bar MK

Thời điểm này, trong quán bar MK có khoảng hơn 300 người. Đến khoảng 4 giờ sáng ngày 26-4, công việc kiểm tra cơ bản hoàn tất. Ngay sau đó, cơ quan công an đã đưa các đối tượng về trụ sở cơ quan công an để tiến hành phân loại, điều tra làm rõ hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Cùng với đó, lực lượng công an đưa 36 xe ôtô, hơn 200 xe máy về trụ sở.

Nguồn tin riêng cho biết sáng 26-4, qua test nhanh, khoảng 30 người dương tính với chất ma túy.

Hiện vụ việc đang được khẩn trương mở rộng điều tra.