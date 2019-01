Hỗn chiến, nổ súng ở tiệm dịch vụ tài chính, 3 người bị thương

23/01/2019 11:37

Sáng nay 23-1, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Doãn Quý, Trưởng Công an xã Đức Dũng (huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh), cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ ẩu đả, nổ súng gây náo loạn trong đêm.



Trước đó, theo thông tin ban đầu, vào khoảng hơn 21 giờ 30 phút ngày 22-1, tại một tiệm dịch vụ tài chính ở chợ Giấy (xã Đức Dũng, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) đã xảy ra vụ ẩu đả giữa hai nhóm người. Trong lúc hỗn chiến, có tiếng súng nổ khiến nhiều người dân hoang mang, lo lắng. Theo thông tin ban đầu, có 3 người bị thương sau vụ hỗn chiến.

Nhận được tin báo, Công an xã Đức Dũng và Công an huyện Đức Thọ đã có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ. Tại hiện trường vụ hỗn chiến, lực lượng công an thu giữ một số vỏ đạn.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Đức Ngọc