Kẻ ôm lựu đạn cố thủ suốt 13 giờ là ông trùm ma túy từ Lào về Việt Nam

02/10/2018 19:44

Lê Ngọc Sơn tại cơ quan công an

Chiều 2-10, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức lễ trao thưởng các đơn vị, cá nhân có thành tích trong việc thuyết phục, vận động, bắt giữ thành công 2 đối tượng sử dụng vũ khí quân dụng chống trả người thi hành công vụ xảy ra tại TP Vinh vào ngày 1-10.

Theo đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, đối tượng Lê Ngọc Sơn (33 tuổi, trú tại đường Hồng Bàng, phường Lê Mao, TP Vinh) có tiền án về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy". Mấy năm trước Sơn cầm đầu một đường dây buôn bán, vận chuyển một lượng heroin, ma túy tổng hợp lớn từ Lào về Nghệ An, sau đó đưa đi các tỉnh phía Nam tiêu thụ. Khi bị phát hiện, truy bắt, Sơn bỏ trốn qua Trung Quốc rồi sang Đức, gần đây Sơn về nước. Ngày 24-9, do mâu thuẫn liên quan đến vụ án ma túy, Sơn mang 2 kiếm đến một gara ôtô tại xã Nghi Phú, TP Vinh chém vỡ kính của một ôtô.

Công an tỉnh Nghệ An trao thưởng cho các đơn vị tham gia bắt giữ Lê Ngọc Sơn

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, vào sáng 1-10, Công an TP Vinh cử một tổ công tác đến chỗ ở của Lê Ngọc Sơn (SN 1985) tại số 128 Hồng Bàng, TP Vinh để bắt giữ khẩn cấp Sơn về hành vi hủy hoại tài sản. Lê Ngọc Sơn đã cùng Hoàng Ngọc Sinh (SN 1987, trú huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) cầm lựu đạn cố thủ trong nhà. Trước sự manh động của các đối tượng, Công an TP Vinh đã huy động khoảng 200 chiến sĩ cảnh sát, trong đó có cả lực lượng bắn tỉa, để vây bắt. Đối tượng Sinh sau đó đã ra đầu thú cùng 1 quả lựu đạn. Riêng Lê Ngọc Sơn vẫn tiếp tục chống đối, sử dụng 3 quả lựu đạn và bình khí gas cố thủ trong nhà, thách thức, đe dọa lực lượng chức năng làm nhiệm vụ. Đến gần 24 giờ đêm 1-10, Sơn đã giao nộp vũ khí và bị bắt giữ. Sơn và Sinh là 2 đối tượng giang hồ cộm cán, có nhiều tiền án, tiền sự.

Tin-ảnh: Đức Ngọc-Quảng Bình