Vụ phong tỏa, triển khai bắn tỉa: Đối tượng "ôm" 3 quả lựu đạn cố thủ 13 giờ

Ngày 2-10, Công an tỉnh Nghệ An đã có thông tin chính thức về vụ việc Lê Ngọc Sơn, đối tượng ôm lưu đạn cố thủ trong nhà nhiều giờ vào ngày 1-10.

Đối tượng Lê Ngọc Sơn, kẻ ôm 3 quả lựu đạn cố thủ suốt 13 giờ

Theo đó, ngày 24-9-2018, Lê Ngọc Sơn đã có hành vi hủy hoại tài sản, sử dụng 2 thanh kiếm chém vỡ kính chắn gió phía trước và kính chắn gió sau bên cửa lái xe ôtô mang BKS 37A-256.xx tại gara ôtô Hoàng Lâm, địa chỉ xóm 7, xã Nghi Phú, TP Vinh. Căn cứ kết quả điều tra, Công an TP Vinh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp số 68 ngày 28-9-2018 đối với Lê Ngọc Sơn về hành vi "Cố ý làm hư hỏng tài sản" quy định tại Điều 178 Bộ Luật Hình sự.



Sáng ngày 1-10, Công an TP Vinh cử 1 tổ công tác đến nơi ở của Lê Ngọc Sơn tại số 128, đường Hồng Bàng, TP Vinh, để thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp. Quá trình thi hành lệnh, Lê Ngọc Sơn đã có hành vi cùng Hoàng Ngọc Sinh (bạn của Sơn) chống đối, mỗi đối tượng cầm trên tay 1 quả lựu đạn đe dọa, cản trở Tổ công tác và cố thủ trong nhà đối tượng.

Công an tỉnh Nghệ An đã huy động lực lượng, phương tiện bao vây, chốt chặn, phong tỏa hiện trường, đảm bảo an toàn cho người dân sống xung quanh khu vực, đồng thời tổ chức tuyên truyền, vận động, thuyết phục, đấu tranh với đối tượng.

Sau khi được lực lượng công an vận động, thuyết phục, đến 11 giờ 15 phút cùng ngày 1-10, đối tượng Hoàng Ngọc Sinh đã nhận thức được hành vi sai phạm của mình, tự nguyện giao nộp 1 quả lựu đạn và đầu thú cơ quan công an. Còn đối tượng Lê Ngọc Sơn vẫn tiếp tục ngoan cố, chống đối, sử dụng 3 quả lựu đạn và bình khí gas cố thủ trong nhà, thách thức, đe dọa lực lượng chức năng làm nhiệm vụ.

Tuy nhiên, bằng việc triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, với sự phối hợp, hỗ trợ của các ngành chức năng, chính quyền địa phương và các tầng lớp nhân dân, lực lượng công an tiếp tục kiên trì vận động, thuyết phục đối tượng hạ vũ khí đầu hàng để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Đến 23 giờ 50 phút cùng ngày 1-10, biết không thể trốn thoát, Lê Ngọc Sơn buộc phải bỏ vũ khí, đầu hàng, cơ quan công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Sơn, thu giữ 3 quả lựu đạn, 1 bình khí gas, 1 con dao và một số vật chứng có liên quan.

Lực lượng công an phong tỏa ngôi nhà nơi đối tượng Sơn cố thủ

Được biết, Lê Ngọc Sơn sinh năm 1985, đăng ký thường trú tại xóm 22, xã Nghi Kim, TP Vinh, Nghệ An; chỗ ở: Số nhà 128, đường Hồng Bàng, phường Lê Mao, TP Vinh. Sơn này có nhiều tiền án, tiền sự. Năm 2005, Sơn đã bị TAND TP Vinh xử phạt 20 tháng tù về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy" và các hành vi: cố ý làm hư hỏng tài sản; tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; Chống người thi hành công vụ.

Hoàng Ngọc Sinh sinh năm 1987 (nơi đăng ký thường trú, chỗ ở: xóm 6, xã Đông Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) cũng đã có các tiền án, tiền sự. Năm 2014, Sinh bị TAND TP Vinh xử phạt 30 tháng tù về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy". Năm 2016 bị TAND huyện Đô Lương xử phạt 18 tháng tù về tội "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng" cùng với hành vi chống người thi hành công vụ.

Tin-ảnh: Đức Ngọc